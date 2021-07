Kleinflugzeug mit mehreren Insassen in Schweden abgestürzt

Stockholm. In Schweden ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine sei am Flughafen Örebro verunglückt, teilte die zuständige Polizei am Donnerstagabend mit. An Bord sollen demnach neun Personen gewesen sein. In welchem Zustand sie sich im Anschluss befanden, blieb am Abend zunächst ebenso unklar wie die Unglücksursache. Örebro liegt knapp 200 Kilometer westlich von Stockholm.

Acht Fallschirmspringer am Bord

Schwedischen Medienberichten zufolge soll es sich um einen Flieger zum Fallschirmspringen gehandelt haben. An Bord seien neben dem Piloten acht Fallschirmspringer gewesen, berichtete die Zeitung „Expressen“.

Erst vor rund zwei Jahren waren bei einem Absturz einer Maschine mit Fallschirmspringern in der nordschwedischen Universitätsstadt Umeå neun Menschen ums Leben gekommen.

RND/dpa