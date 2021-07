Eine Tote und vier Verletzte aus Deutschland bei Autounfall in Tirol

Achenkirch. Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist eine Lenkerin aus Deutschland im österreichischen Bundesland Tirol ums Leben gekommen. Vier Deutsche wurden am Sonntag verletzt, hieß es von der Polizei. Das Unglück passierte bei Achenkirch, einer Gemeinde nahe der bayerischen Grenze.

Die Pkw-Fahrerin war nach Angaben der Polizei auf einer Bundesstraße über die Sperrlinie auf die Gegenfahrbahn gefahren, um ein Auto zu überholen. Dabei kam ihr ein anderes Auto entgegen. Das Fahrzeug der Lenkerin kollidierte mit den zwei anderen, überschlug sich und brach in zwei Teile.

Fahrerin stirbt an der Unfallstelle

Die Fahrerin starb trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein 70 Jahre alter Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus in Tirol gebracht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Einsatzkräften. Ein 62-jähriger Lenker und seine 58 Jahre alte Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus nach Bayern geflogen. Drei der fünf Unfallopfer stammen aus Bayern, zwei aus der Gegend um Marburg in Hessen.

An dem Unfalleinsatz waren Rettungswägen aus Österreich und Deutschland beteiligt, sowie 50 Tiroler Feuerwehrleute.

RND/dpa