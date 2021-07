Wetter-Vorhersage: Gewitter und Starkregen ziehen nach Süden weiter

Hannover. Nachdem Starkregen in einigen Regionen Deutschlands zu Ausnahmezuständen und unzähligen Feuerwehreinsätzen geführt hat, entspannt sich die Situation am Donnerstag leicht. Die Regenfälle lassen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Westen nach und ziehen in den Südwesten und Süden weiter. Allerdings sind die Niederschlagsmengen dort nicht mehr so ausgeprägt wie am Mittwoch etwa in Nordrhein-Westfalen.

+++ Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Unwetter hier im Liveblog +++

Örtlich entladen sich allerdings erneut Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, gebietsweise besteht weiterhin Hochwassergefahr. An Rhein und Mosel wird zudem mit weiter steigenden Hochwasserpegeln gerechnet.

Freundlicher sieht es am Donnerstag dagegen im Norden und Osten aus, wo sich laut DWD häufiger die Sonne zeigt. Die Temperaturen steigen auf 21 und 28, im Westen und Süden auf 17 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, zum Teil frischer, in Böen starker Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es im Westen und Süden oft regnerisch. Sonst ist es wechselnd bewölkt und die Schauer halten sich in Grenzen. Die Luft kühlt sich auf 19 bis 11 Grad ab. Am Freitag wechseln sich an den Küsten und im Nordwesten Sonne und Wolken ab. In den übrigen Regionen dauert das unbeständige Schauerwetter gebietsweise an. Besonders im Südwesten und Süden machen die Regengüsse weniger Pausen, örtlich entladen sich auch Gewitter.

RND/seb