Häuser stürzen nach Überflutungen in der Eifel ein – mehr als 30 Vermisste

In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht zu Donnerstag wegen Überflutungen nach dem Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Mehrere Menschen werden vermisst, erklärt ein Sprecher der Polizei Koblenz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstagmorgen. Mehr als 30 Menschen werden vermisst. Weitere Gebäude sind einsturzgefährdet.

„Die starken Überschwemmungen betreffen den ganzen Landkreis Ahrweiler“, erklärt der Sprecher. In mehreren Ortschaften ist eine Vielzahl an Menschen auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet, um von dort aus gerettet zu werden. „Die Rettungskräfte versuchen derzeit, mit Schlauchbooten an die Menschen heranzukommen.“ Dem Polizeisprecher zufolge sollen später auch Rettungshubschrauber eingesetzt werden.

Lage in Rheinland-Pfalz dramatisch

Nach den starken Regenfällen ist es bereits am Mittwoch in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu Überschwemmungen gekommen. Der Landkreis Vulkaneifel rief am Abend den Katastrophenfall aus. An Rhein und Mosel stieg das Hochwasser.

„Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“, sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben. „Ich appelliere an die Bevölkerung, dass alle zuhause bleiben und sich schützen vor den Wassermassen“, sagte Gieseking.

RND/nis/dpa