Wasserstand an instabiler Steinbachtalsperre sinkt: Tausende Menschen werden evakuiert

Euskirchen. An der von einem Dammbruch bedrohten Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen sinkt der Wasserstand. Dies teilte Markus Böhm vom Krisenstab am Donnerstagabend mit. Zum einen sei der Zufluss zurückgegangen, sagte der Geschäftsführer des Energiedienstleisters e-regio. Zum anderen pumpe das Technische Hilfswerk Wasser aus der Talsperre nah an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Am Freitagmorgen soll es eine neue Begutachtung des Dammes geben. Weil der Ablass der Talsperre infolge des Unwetters verstopft ist, kann das Wasser nicht kontrolliert abgelassen werden.

Zuvor hatte der Rhein-Sieg-Kreis am Abend bei Facebook mitgeteilt, es müsse „mit einem plötzlichen Versagen der Mauer der Steinbachtalsperre jederzeit gerechnet werden“. In den Orten Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim wurden 4500 Menschen evakuiert. Auch im von der Außenwelt abgeschnittenen Swisttal gehe die Evakuierungen per Boot weiter.

Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als „sehr instabil“ eingestuft worden, hatte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), bereits im Laufe des Donnerstags betont.

Von der Evakuierung seien 4.500 Einwohner betroffen. Gerüchte, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei, hatte der benachbarte Kreis Ahrweiler zuvor dementiert. Ein Damm der Talsperre weise tiefe Furchen auf. Weil der Ablass der Talsperre infolge des Unwetters verstopft ist, könne das Wasser nicht kontrolliert abgelassen werden und werde über die Sperre abgepumpt.

Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen im Fokus

Menschen, die mobil sind, sollten Verwandte oder Bekannte außerhalb des Bereiches aufsuchen. Für alle anderen stünden in Euskirchen Notunterkünfte bereit, sagte ein Kreissprecher. Gerüchte, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei, hatte der benachbarte Kreis Ahrweiler zuvor dementiert. Der Kreis Euskirchen scheint mit bislang 15 Todesopfern in Nordrhein-Westfalen am stärksten von dem Unwetter betroffen. Es gebe Hinweise, dass es noch mehr als 15 Todesopfer werden könnten, sagte Ramers.

RND/dpa