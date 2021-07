Überflutungen in Costa Rica: Häuser vom Wasser mitgerissen

In Costa Rica ist gerade Regenzeit, doch die Massen, die am Freitag (Ortszeit) fielen, waren zu viel: In den Touristenregionen Turrialba und an der Karibik-Küste des mittelamerikanischen Landes kam es zu starken Überflutungen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie rund um den Vulkan Turrialba Teile von Häusern von den Wassermassen mitgerissen werden.

Laut der Zeitung „Tico Times“ gingen alleine am Freitag 480 Notrufe im Zusammenhang mit dem Wetter ein. In 391 Fällen habe es sich um Überschwemmungen gehandelt, in 43 um Erdrutsche. Die Behörden haben acht Notunterkünfte geöffnet, in denen bereits mehr als 300 Menschen Zuflucht fanden. Mehrere Hauptverbindungsstraßen sind aufgrund des Hochwassers gesperrt.

Costa Rica: In 36 Stunden so viel Regen wie sonst im ganzen Juli nicht

In Turrialba ist in den vergangenen 36 Stunden mehr Regen gefallen als sonst im gesamten Juli. Schon jetzt wird dort für den Juli so viel Regen verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, meldet „Tico Times“. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es bislang nicht.

Costa Rica fürchtet, dass sich die Überflutungen noch ausweiten. Für die kommenden Tage ist weiterhin starker Regen angekündigt. Für die Bezirke Turrialba, Matina, Limón, Talamanca and Sarapiquí gilt die höchste der vier Unwetter-Warnstufen. Man gehe von weiteren Schäden an der Infrastruktur aus und habe alle verfügbaren Rettungskräfte in Bereitschaft versetzt, heißt es.

RND/msk