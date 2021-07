Krabbenfund mitten auf der Hauptstraße – Passanten filmen Tiere in Sachsen

Kurioses Aufeinandertreffen mitten auf der Hauptstraße: Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, sind im sächsischen Rackwitz unvermittelt Krabben aufgetaucht.

Die Tiere sind offenbar aus einem Gully auf die Straße gekrabbelt; zwei Exemplare seien auf dem Weg in Richtung eines Dönerladens gewesen, heißt es. In einem Video ist zu sehen, wie eine der Krabben am Straßenrand Zuflucht sucht. Ein Passant filmt den Versuch, das Tier mit einem Stock von der Straße zu holen.

Wie das Landesamt für Umwelt der LVZ bestätigte, handelt es sich bei den Tieren um sogenannte Wollhandkrabben; eine Art, die eigentlich in Nordost-China beheimatet ist. Besonders kurios: Der Ort Rackwitz trägt in seinem Wappen eine Krabbe - Rackwitz bedeutet übersetzt „Ort am Fluss in dem Krebse leben“.

Wie die Tiere in die Kanalisation kamen, ist bisher unklar. Die sächsische Fischereibehörde bittet die Öffentlichkeit, Sichtungen und Fänge der Wollhandkrabbe zu melden.

RND/ma