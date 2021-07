14 Tote bei Brand in Lagerhaus in China

Bei einem Lagerhausbrand in der nordostchinesischen Stadt Changchun sind 14 Menschen ums Leben gekommen und 26 verletzt worden. Das Feuer sei am Samstagabend in einem Industriegebiet der Stadt in der Provinz Jilin ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua.

RND/AP