33-Jähriger belästigt 15-Jährige sexuell: Massenschlägerei

Pocking. Etwa 20 Menschen haben sich in Niederbayern geprügelt, nachdem ein 33-Jähriger einer 15-Jährigen im Vorbeigehen ans Gesäß gefasst hatte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stellte der 17-jährige Begleiter der Jugendlichen den Mann nach dem Vorfall am Samstagabend in Pocking (Landkreis Passau) zur Rede.

Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Leute zur Auseinandersetzung hinzu, bis sich letztendlich etwa 20 Menschen unter anderem mit einem Kantholz und Steinen prügelten. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch eine Einsatzkraft eines Rettungswagens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

RND/dpa