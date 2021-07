Corona-Hotspot Club: Wo darf wie gefeiert werden?

Während in Nordrhein-Westfalen die Clubs und Diskotheken infolge steigender Inzidenzen wieder schließen müssen, dürfen in Berlin bis zu 1000 Personen zusammenkommen. Steigende Inzidenzen führen jedoch vielerorts wieder zu Schließungen von Clubs und Diskotheken, die nur kurz zuvor wiedereröffnet worden waren. Was jetzt wie und wo gilt:

Schleswig-Holstein mit Modellprojekt

Tanzen ohne Abstand und ohne Maske: Das ist noch die nächsten drei Wochen in Schleswig-Holstein möglich. Allerdings nur im Rahmen eines wissenschaftlichen Modellversuchs, wie der NDR berichtet. Am vergangenen Wochenende öffnete jeweils ein Club in Oldenburg, Flensburg und Henstedt-Ulzburg die Türen für eine vorgegebene Anzahl von Besucherinnen und Besuchern. Diese mussten allerdings entweder geimpft, genesen oder getestet worden sein, heißt es nach Berichten des NDR. Diese Regel gilt auch die nächsten drei Wochenenden, an denen dieselben Clubs unter denselben Auflagen öffnen. Für alle anderen Diskotheken im Land gilt laut Landesverordnung vom 26. Juli, dass „die Besucherinnen und Besucher eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen und sich auch testen lassen müssen, sofern das Tanzen innerhalb geschlossener Räume stattfindet“. Zudem dürfen nicht mehr als 125 Personen gleichzeitig anwesend sein, und es muss Abstand eingehalten werden.

NRW: Vorerst Aus für Diskotheken

In Nordrhein-Westfalen hingegen darf infolge stark steigender Inzidenzen vorerst bis zum 27. August keine Party mehr in Innenräumen stattfinden. Das verkündet die nordrhein-westfälische Landesregierung auf ihrer Internetseite. Grund: In acht aufeinanderfolgenden Tagen wurde eine Inzidenz von über 10 erreicht. Lediglich die Außenbereiche dürfen für bis zu maximal 250 Besucherinnen und Besucher offen gehalten werden, heißt es in der Corona-Schutz-Verordnung, die mehrere Stufen vorsieht. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 17,1 (Stand 26.7.) hat Nordrhein-Westfalen nun die Landesinzidenzstufe eins erreicht.

Niedersachsen: Diskotheken und Clubs müssen schließen

Auch in Niedersachsen sollen laut Angaben des NDR angesichts steigender Corona-Zahlen wieder härtere Maßnahmen ergriffen werden. Dort hatten sich in den vergangenen Tagen mehrere öffentliche Partys zu Corona-Infektionsherden entwickelt. Drei Viertel aller Infektionen seien nach Veranstaltungen auf Zusammenkünfte in Diskotheken, Clubs und privaten Feiern zurückzuführen gewesen, wie die „Neue Presse“ berichtete. So sollen „infektionstreibende Bereiche“ wie Diskotheken, Clubs und Bars ab einer Inzidenz über zehn schließen müssen – dies sehe eine neue Verordnung vor, die Mitte der Woche in Kraft treten soll, wie es laut NDR heißt. Die Staatskanzlei erklärte gegenüber dem NDR, dass man damit verhindern möchte, dass Bereiche, „die nachweislich nichts zu dem Anstieg beigetragen haben“, wieder geschlossen werden müssen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen bei 15,7 (Stand 26.7.), was eine rasche Schließung nach sich ziehen dürfte.

Berlin: Bis zu 1000 Personen dürfen draußen feiern

Seit Mitte Juni sind auch in Berlin wieder viele Clubs und Diskotheken geöffnet, die über einen Außenbereich verfügen. Erst kürzlich hatte der Berliner Senat infolge eines Antrags von SPD, Grünen und Linken Clubs als Kulturstätten anerkannt und sie damit den Theatern gleichgesetzt. Umso bedeutender für die Stadt und ihre Clubbetreiber, dass laut derzeitigem Stand bis zu 1000 Personen für Tanzveranstaltungen im Freien zusammenkommen dürfen. Allerdings müssen diese „alle entweder negativ getestet oder immunisiert“ sein und eine Maske tragen, wie es auf der Internetseite der Senatsverwaltung heißt.

Bayern: Clubs waren bislang noch gar nicht geöffnet

In Bayern hingegen herrscht noch gähnende Leere in den Clubs und Diskotheken. „Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, bleiben geschlossen“, heißt es auf der Seite der Landesregierung. Ministerpräsident Markus Söder plädiert allerdings für eine Öffnung der Clubs und Diskotheken für vollständig Geimpfte ab Herbst.

Hessen: 250 Personen im Freien

Ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen dürfen auch in Hessen bis zu 250 Personen im Freien zum Feiern zusammenkommen. „Der Betrieb von Tanzlokalen, Diskotheken, Clubs und ähnlichen Einrichtungen ist im Freien zulässig, wenn nur Gäste mit einem Negativnachweis eingelassen werden, eine Kontaktdatenerfassung erfolgt“ und ein entsprechendes Abstands- und Hygienekonzept vorliegt und umgesetzt wird“, heißt es seitens der Landesregierung.

BaWÜ: Ursprünglich nur ein Gast pro 10 Quadratmeter erlaubt

Auch Baden-Württemberg befindet sich mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 12,4 (Stand 25.7.) in Landesinzidenzstufe eins. Laut der aktuellen Corona-Verordnung vom 26. Juli dürfen Clubs und Diskotheken demnach öffnen, wenn die Betreiber ein Hygienekonzept erarbeiten und die Einhaltung dessen garantieren können. So gilt sowohl für Innen- als auch Außenbereiche eine Maskenpflicht. Kann ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, entfällt diese in den Außenbereichen. Ebenso sind die Öffnungen an die 3-G-Regel geknüpft und Betreiber dazu verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste aufzunehmen. Zwar waren Öffnungen auch schon vor der geänderten Corona-Verordnung erlaubt, jedoch war hier nur ein Gast pro 10 Quadratmeter Fläche zulässig. Diese Verordnung entfällt nun. Zudem hat es ähnlich wie in Schleswig-Holstein in Baden-Württemberg im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie Modellprojekte gegeben, bei denen Clubs geöffnet worden sind. Aufseiten der Landesregierung heißt es aber: „Resultate der Modellprojekte sollen abgewartet werden, um eventuell weitere Erleichterungen zu ermöglichen.“

