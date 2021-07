Ex-Kardinal Theodore McCarrick wegen sexuellen Missbrauchs eines Jungen angeklagt

Boston. Der frühere US-Kardinal Theodore McCarrick ist wegen sexueller Übergriffe auf einen minderjährigen Jungen angeklagt worden. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die der Zeitung „The Boston Globe“ vorlagen, werden ihm unsittlicher Angriff und Körperverletzung zur Last gelegt. Die Angriffe sollen sich bei einem Hochzeitsempfang im Jahr 1974 ereignet haben. Das mutmaßliche Opfer soll über 14 gewesen sein.

„Lassen Sie die Tatsachen präsentiert werden, das Recht anwenden, und ein faires Urteil erteilen“, schrieb der Anwalt des Klägers, Mitchell Garabedian in einer E-Mail. Ein Anwalt von McCarrick, Barry Coburn, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass sie sich darauf freuten, „den Fall im Gerichtssaal anzugehen“.

In einem bei Gericht eingereichten Bericht wird angegeben, dass der Kläger Ermittlern gesagt habe, McCarrick sei ein Freund der Familie gewesen. Dieser habe angefangen, ihn zu missbrauchen, als er ein Junge gewesen sei. Seinen Angaben zufolge hatte McCarrick ihn sexuell angefasst, als er 16 war. McCarrick habe ihn in ein Zimmer geführt und sich an ihm vergangen. Der frühere Kardinal habe ihn aufgefordert, Gebete zu sprechen, „damit Gott dich deiner Sünden freisprechen kann“, stand in den Gerichtsunterlagen.

McCarrick wurde 2019 von Papst Franziskus als Kardinal abgesetzt. Zuvor hatte eine Untersuchung des Vatikans ergeben, dass McCarrick sexuellen Missbrauch begangen hatte.

