Hoyerswerda. Ein 39-Jähriger ist in Hoyerswerda in ein Lagerfeuer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Leipzig, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Hoyerswerda am Sonntag mitteilte.

Feier in Gartenanlage

Der 39-Jährige war am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache bei einer Feier in einer Gartenanlage in die Flammen gestürzt. Zuvor hatte „TAG24“ berichtet.

RND/dpa