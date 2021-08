Waldbrände stellen Griechenland vor beispiellose Herausforderung

Athen. Die Waldbrände in Griechenland nehmen nahezu apokalyptische Dimensionen an. In der Nacht zu Samstag mussten 1153 Menschen mit Schiffen aus Küstenorten und von Ständen der Insel Euböa gerettet werden, weil keine andere Fluchtmöglichkeit mehr blieb, wie die Behörden mitteilten. Bei Athen kam ein Brandhelfer ums Leben. Ein weiterer Großbrand tobte im Süden des Peloponnes. 70 Prozent der Gegend seien zerstört, sagte die Vizebürgermeisterin des Ortes Ost Mani, Eleni Drakoulakou. „Es ist eine biblische Katastrophe.“

Katastrophenschutzchef Nikos Hardalias sagte, die Feuerwehr habe es mit einer außerordentlich gefährlichen Lage zu tun, die es so noch nicht gegeben habe. In dieser Woche seien 154 Brände ausgebrochen, von denen 64 immer noch loderten. Am Freitag fachten wechselnde Winde die Brände nördlich von Athen und auf Euböa an. Auf Euböa umklammerten Flüchtenden ihre Babys und halfen älteren Menschen, über den Kieselstrand zu den kleinen Fähren zu gelangen.

Gefährliche Brände auch im Süden der Halbinsel Peloponnes

Zehn Schiffe - zwei Patrouillen der Küstenwache, zwei Fähren, zwei Passagierschiffe und vier Fischerboote - warteten im Badeort Pefki, nahe der Nordspitze Euböas, um bei Bedarf weitere Einwohner und Touristen zu evakuieren, sagte eine Sprecherin der Küstenwache der Nachrichtenagentur AP.

Weitere gefährliche Brände loderten im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes, einer in der Nähe des antiken Olympia und einer in der Region Mani, südlich von Sparta. Das Feuer in Olympia breitete sich am Samstagnachmittag plötzlich östlich der antiken Stätte aus und bedrohte mehrere Dörfer.

Feuerwehr in Athen gibt leichte Entwarnung

Bei Athen griffen die Flammen auf den letzten größeren Wald in der Gegend über, den Nationalpark am Berg Parnitha. Ein 38-jähriger Freiwilliger wurde von einem umstürzenden Strommast erschlagen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte jedoch am späten Samstag der Nachrichtenagentur AP, die Löscharbeiten gingen gut voran. Der Rauch des Feuers breitete sich allerdings weiter über Athen aus. Zuvor hatte bereits der Brand dichten Qualm über die griechische Hauptstadt gelegt, wo die Behörden eine Hotline für Bewohner mit Atemproblemen einrichteten.

Die griechische Feuerwehr ist am Rande ihrer Einsatzkraft. Unterstützung bekam sie aus der Ukraine, Zypern, Kroatien, Schweden und Israel. Ägypten hat zwei Hubschrauber zugesagt, Tschechien 36 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge, die am Montag eintreffen sollten.

Ministerpräsident Mitsotakis spricht von „Alptraum-Sommer“

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zeigte sich bestürzt über das Ausmaß der Schäden. Das Wichtigste sei jetzt, den Betroffenen zu helfen, sagte bei einem Besuch der Einsatzzentrale in Athen. Alle niederbegrannten Wälder sollten wieder aufgeforstet werden. „Wenn dieser Alptraum-Sommer vorbei ist, werden wir uns mit großer Anstrengung und, wie ich glaube, unter Mitwirkung der Gesellschaft darauf konzentrieren, die Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen“, sagte Mitsotakis.

Die Ursache der Brände wird noch ermittelt. Katastrophenschutzchef Hardalias sagte, am Freitag seien drei Personen festgenommen worden, in zwei Fällen unter dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung, unter anderem nördlich von Athen. Griechenland dörrt unter einer Hitzewelle, die die Temperaturen diese Woche auf bis zu 45 Grad getrieben hat. Am Freitag ließen sie zwar leicht nach, doch dafür frischte der Wind auf.

RND/AP