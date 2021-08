Ausbruch in Rostock: Infizierter unter Partygästen in Club – 300 Mitfeiernde gesucht

Der Landkreis Rostock sucht aktuell rund 300 Menschen, die am Wochenende des 31. Julis bei einer Party im Bad Doberaner Sharks Club anwesend waren, wie die “Ostsee-Zeitung” (OZ) berichtet. Der Anlass ist eine mit dem Coronavirus infizierte Person, die sich unter den Feiernden befand.

Fünf Fälle im Zusammenhang mit der Veranstaltung

„Wir haben jetzt fünf festgestellte Fälle, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen”, gab Landkreissprecher Michael Fengler am vergangenen Sonntag bekannt. Bereits am Freitag hatte der Landkreis erstmals eine Warnmeldung über die Luca-App herausgegeben, wie die Zeitung berichtet. Fengler appelliert an alle Partygäste, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen und sich bei einem positiven Ergebnis zu melden. „Wir bitten dringend darum, sich zu melden und ehrlich zu sein, wenn der Schnelltest positiv ausfällt.”

Die Infizierten stammen aus dem Raum Bad Doberan / Kühlungsborn und Rostock. Da sich auch zwei Schüler unter ihnen befinden, sind zudem zwei Schulen betroffen. Landkreissprecher Fengler kündigt gegenüber der OZ an, in den jeweiligen Schulen Schnelltests durchzuführen. „Wir erhoffen uns daraus weiteren Aufschluss”, so Fengler.

„Fehlverhalten der infizierten Personen”

Clubbetreiber David Wickborn spricht von einem „klaren Fehlverhalten der infizierten Personen”, da diese mit Symptomen zur Party erschienen sein sollen. Gegenüber der „Ostsee-Zeitung” verteidigt Wickborn sein Hygienekonzept wie folgt: „Wir haben ein Hygienekonzept. Vier Leute am Einlass kontrollieren, ob die Gäste geimpft, getestet oder genesen sind.”

Nach Angaben des Landkreises wird dennoch gegen den Clubbetreiber ermittelt.

RND/mhs