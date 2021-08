20 Jahre 9/11: Stewart und Davidson sammeln mit Comedy-Show Spenden

New York. 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wollen Jon Stewart und Pete Davidson mit einer starbesetzten Comedy-Veranstaltung im New Yorker Madison Square Garden Spenden für die Hinterbliebenen sammeln. Bei der für den 12. September angekündigten Veranstaltung „NYC Still Rising After 20 Years“ sollen neben Stewart und Davidson unter anderem Amy Schumer, Bill Burr, Colin Jost, Dave Chappelle, Jimmy Fallon, John Mulaney, Michael Che und Ronny Chieng auftreten, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Zuschauer müssen einen Coronavirus-Impfnachweis erbringen. Die Einnahmen sollen an Benefizorganisationen gespendet werden, die sich unter anderem um Hinterbliebene der Opfer der Terroranschläge kümmern. „Wir wollten eine spaßige Veranstaltung organisieren, die die Widerstandsfähigkeit dieser großartigen Stadt ehrt“, wurden Stewart und Davidson zitiert. „Es ist schön, das gemeinsam mit Freunden und Menschen, die wir lieben, zu machen.“

Am 11. September 2001 waren beim bislang schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen steuerten drei gekaperte Verkehrsmaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und das Pentagon in Arlington bei Washington. Eine vierte entführte Maschine stürzte in Pennsylvania ab. Auch der Vater von Comedian Davidson, der als Feuerwehrmann in New York im Einsatz war, kam bei den Anschlägen ums Leben.

RND/dpa