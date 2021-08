„Streicht das Word Curry“: Foodbloggerin löst mit Post eine Debatte aus

„Man sollte das Wort Curry abschaffen!”, sagt Foodbloggerin Chaheti Bansal in ihrem Instagram Video - und löste damit eine Debatte im Netz aus. Doch die 27-Jährige stört nicht das Wort an sich, sondern dessen Verwendung. Sie erklärt, dass für die meisten Gerichte der Begriff schlichtweg falsch sei und so in der traditionellen südasiatischen Küche nicht exisitiere.

„Es gibt ein Sprichwort, dass sich das Essen in Indien alle 100 km ändert und trotzdem verwenden wir immer noch diesen Oberbegriff, den Weiße populär gemacht haben, die sich nicht die Mühe machen konnten, die tatsächlichen Namen unserer Gerichte zu lernen”. Mit diesen Aussagen ist Bansals Video im Netz vielfach geteilt worden und viral gegangen . Sie sagt: „Curry sollte nicht das einzige sein, was einem in den Sinn kommt, wenn man an südasiatisches Essen denkt”.

Gegenüber „NBC Asian America” korrigiert Bansal ihre Aussage nochmal etwas - es gehe ihr nicht darum, diesen Begriff gänzlich zu streichen, sondern dafür zu sorgen, dass sich die Menschen mit dessen Herkunft und Bedeutung auseinandersetzen. „Curry sollte nicht das einzige sein, was einem in den Sinn kommt, wenn man an südasiatisches Essen denkt”. Sie findet, dass das Wort viel zu häufig benutzt wird und damit eine Vielzahl traditioneller Gerichte über einen Kamm geschert werden.

Kein südasiatisches Wort

„Curry” ist kein südasiatisches Wort. Über die Herkunft dieses Wortes gibt es einige Theorien. Die beliebteste Variante ist, dass die Briten das tamilische „kari”, das unter anderem „Beilage” bedeutet, falsch verstanden und als Beschreibung für jede Art von Gericht übernommen hätten. Dass man nun auch heute im südasiatischen Raum von „Curry” spricht liegt daran, dass es über das Englische erst in diesen Sprachgebrauch eingegangen ist. Selbst Freunde von Bansal aus Sri Lanka, Tamilen oder Malayali benutzen das Wort, „aber man sollte nicht einfach alle unsere Lebensmittel unter diesem Begriff zusammenfassen”, betonte sie im Interview mit NBC Asian America.

Auch wenn Bansal sich weiterhin für die südasiatische Kultur und Küche einsetzen wird, geht es ihr in ihren Instagram Post nicht darum, ihre Zuschauer aufzuklären. Sie möchte stattdessen einfach nur kochen, ihr Essen genießen und mit allen teilen, die es sich anschauen möchten.

RND/vkoe