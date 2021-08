Waldbrände in der Türkei: Imkern stehen düstere Zeiten bevor

Istanbul. Zwölf Tage lang wüteten Waldbrände in der Türkei und verwandelten grüne Wälder in karge Hügel. Neben Pinien fielen den Flammen auch Tausende Bienenstöcke zum Opfer – ein herber Verlust für die türkische Honigindustrie, der harte Zeiten bevorstehen. Viele Imker sind angesichts der Zerstörung verzweifelt.Unter ihnen ist Ali Kaya aus Osmaniye, einem Ortsteil des Küstenorts Marmaris im Südwesten der Türkei.

Der 33-jährige Imker in zweiter Generation übernahm 1979 das Honig-Geschäft seines verstorbenen Vaters. Diese Woche verlor er 250 Bienenstöcke sowie das gesamte für die Bienenzucht benötige Ökosystem.In Osmaniye sind fast alle Bewohner Honigbauern. Für viele stellen die Bienenstöcke, die einst die grünen Hügel der Provinz Mugla überblickten, das Haupteinkommen dar. Die gesamte Region stehe unter Schock und er habe keine Ahnung, was sie tun werden, sagt Kaya. „Hier gibt es nichts mehr, keine Bäume mehr. Die Tiere sind verbrannt. Die Häuser und Dächer einiger Leute sind verbrannt.“ Entlang der östlichen Mittelmeerküste der Türkei bis zur Ägäis im Norden wachsen Pinien. Auch in der Provinz Mugla fand sich eine große Anzahl der Bäume, die für viele Sträucher und auch für Bienen einen idealen Lebensraum bieten.

Gesamter Produktionsrhythmus aus dem Takt geraten

Anders als in vielen anderen Gegenden, wo der Honig auf Nektar von Blumen basiert, sammeln die Bienen in Mugla das Sekret der auch als Marchalina hellenica bezeichneten Schildlaus. Das Insekt lebt in den Pinien und ernährt sich von deren Saft, aus dem es dann einen nahrhaften Honig macht. Die Waldbrände in der Türkei hatten während einer Hitzewelle am 28 Juli begonnen. Tagelang wüteten sie in mehr als der Hälfte der türkischen Provinzen. In Mugla, Aydin und Isparta brannten noch am Sonntag einige Feuer. Mindestens acht Menschen und zahllose Tiere kamen in den Flammen um, zahlreiche Dörfer und Ferienresorts mussten evakuiert werden. Teils flohen die Menschen an die Strände, um dort von Booten gerettet zu werden. Die Flammen bedrohten auch zwei Kohlekraftwerke. Sie werde die vielen durch die Flammen zerstörten Häuser wieder aufbauen, Dorfbewohnern Entschädigungen für die verbrannten Tiere zahlen und weitere Hilfe zur Verfügung stellen, versprach die türkische Regierung. Kritiker warfen Ankara schlechte Planung, das Fehlen von Löschflugzeugen und generelle Unfähigkeit vor, die Feuer zu stoppen.

Hunderttausende Bienenstöcke seien nur durch einen zeitlichen Zufall gerettet worden, sagt Samil Tuncay Bestoy, der Vorsitzende eines Verbands zum Schutz der Bienen und der Umwelt. Viele nomadische Bienenzüchter – darunter auch einige aus Mugla – ziehen mit ihren Bienenstöcke im Frühling in die Hochebenen im Inland und kommen erst Mitte August wegen der Pinien nach Mugla. Obwohl diese Bienen von den Feuern verschont blieben, sind die Imker dennoch betroffen: der gesamte Produktionsrhythmus ist aus dem Takt geraten.

Die Bienen und die Imker warteten nun in den Ebenen und wissen nicht, was sie tun sollen, sagt Bestoy, der selbst Imker ist. „Jetzt können sie nirgendwo mehr hingehen, es gibt keine Wälder mehr.“ Da die Bienen aufgrund ihres Nahrungsbedarfs nicht lange in den Ebenen bleiben können, bemüht sich der Verband darum, gesunde, temporäre Waldstandorte in Mugla zu finden. Allerdings gibt es in der Provinz schon zahlreiche Bienenstöcke. Es handelt sich daher nur um eine kurzfristige Lösung, die aufzeigt, dass es enger Koordination zwischen Regierung, Bienenschutzverbänden und Imkern bedarf, um eine Lösung für die Zukunft zu finden. Möglicherweise müssen die Bienenzüchter auf neue Routen ausweichen oder sich gar Arbeit in anderen Industrien suchen.

Bereits vor den Waldbränden hatten türkische Imker den Klimawandel zu spüren bekommen: Dürren und hohe Temperaturen verringerten den Saft der Pinien und die Insekten verendeten. Die Imkerei sei grundlegender Bestandteil der Kultur in Anatolien und man habe bereits davor gewarnt, dass diese durch die Klimakrise verloren gehen könnte, sagt Bestoy. Durch die Waldbrände habe sich die Lage weiter zugespitzt.Weiter östlich im anatolischen Bezirk Manavgat brannten ebenfalls Wälder. Güven Karagöl musste seine Bienen zurücklassen, als die Flammen näher kamen. „Die Feuer näherten sich schnell und meine Bienenstöcke brannten“, sagte er der türkischen Nachrichtenagentur IHA. Er habe nur zuschauen können, wie sechs Jahre Arbeit insgesamt und die Arbeit dieses Jahres in Flammen aufgingen. Doch als er bei Tagesanbruch zurückgekehrt sei, habe er einige Bienen gesehen und realisiert, dass 20 von Hundert Bienenstöcken das Feuer irgendwie überstanden hatten. Er habe gedacht, er könne nicht in einer völlig zerstörten Natur weitermachen, doch diese 20 Bienenstöcke gaben ihm Hoffnung.

Die zerstörten Wälder sollen laut der türkischen Regierung wieder aufgeforstet werden. Auch wurden schon Kampagnen mit Setzlingen gestartet. Doch viele Experten sagen, dass die Wälder sich erst einmal selbst überlassen werden müssten, um zu regenerieren. Medine Yilmaz, die wie Kaya in zweiter Generation in Osmaniye imkert und ebenfalls ihre Bienenstöcke verlor, sprach mit Regierungsvertretern, die die Region besuchten. Die Behörden planten alles niederzureißen, sagt sie. Sie will hingegen, dass die verbliebenen Bäume stehen bleiben, um zu sehen, ob sie sich erholen. Als junge Leute seien sie aufgestanden und haben die Bulldozer aufgehalten, sagt Yilmaz. „Wenn sie wieder kommen, werde ich mich vor sie legen und nicht zulassen, dass sie die Bäume fällen.“Auch ihr Mann, Yusuf, ist am Boden zerstört. „Die verbrannten Häuser sind mir egal. Wir sind nur traurig, dass die Natur verschwunden ist, denn diese Pinien waren unsere einzige Lebensgrundlage“, sagt er. Die Häuser würden wieder aufgebaut, Verletzungen bandagiert, doch die Natur werde erst in 70 bis 80 Jahren heilen.

