Diebe klauen Promi-Klo: Polizei fahndet nach VIP-Toilettenwagen

Kulmbach. Die Polizei in Oberfranken fahndet nach einem VIP-Toilettenwagen. Der rund 40.000 Euro teure Anhänger sei nach einer Veranstaltung eines Möbelgeschäftes in Kulmbach gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Die Organisatoren hatten den Anhänger an einer Straße geparkt. Als er am Montagnachmittag abgeholt werden sollte, war er weg.

Auf den Seiten des Promi-Klos stehe neben einer großen Werbeanzeige „VIP-Toilettenwagen“. Für den Abtransport eines solchen Anhängers sei ein großes Zugfahrzeug mit Anhängerkupplung erforderlich. Die Polizei sucht Zeugen.

RND/dpa