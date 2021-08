Italien: Minister fordert bessere Koordinierung bei Brandbekämpfung

Palermo. Im Kampf gegen die Waldbrände in Italien hat Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli bessere Absprachen gefordert. Es fehle nicht an Personal, aber es fehle vielleicht an Gerätschaften und besserer Koordinierung, sagte der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung bei seinem Besuch auf der Insel Sizilien. „Vielleicht sind auch die Pläne der Regionen nicht immer aktuell“, erklärte der 47-Jährige weiter.

Patuanelli wollte am Mittwoch die Lage im stark von Bränden heimgesuchten Sizilien begutachten. Einen Tag zuvor war er bereits an der Westküste Sardiniens, wo Brände seit Ende Juli immer wieder schwere Zerstörungen angerichtet hatten.

Jahrhunderter alter Pinienwald zerstört

Auch die Region Kalabrien an der italienischen Stiefelspitze kämpft seit Tagen gegen heftige Brände. Auf einer Karte des Copernicus-Service für Notfallmanagement der EU waren am Mittwoch zahlreiche Feuer in der Gegend um den Aspromonte Nationalpark eingezeichnet.

Der Park veröffentlichte auf Facebook ein Video, das in Flammen stehende Wälder zeigte und dichte Rauchschwaden, die daraus aufstiegen. „Das Herz weint“, schrieb der Park dazu. Am Dienstag sei ein Jahrhunderte alter Pinienwald in dem von der Unesco gelisteten Naturpark den Flammen zum Opfer gefallen.

RND/dpa