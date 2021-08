Mehrere Tote bei Hubschrauber-Absturz im Osten Russlands

Moskau. Beim Absturz eines Hubschraubers auf der Halbinsel Kamtschatka im Osten Russlands sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war am Morgen mit mehreren Urlaubern an Bord zu einem Rundflug über das Kronozki-Naturreservat im Osten der Halbinsel gestartet und aus bisher unbekannten Gründen in den Kronozki-See gestürzt, wie die Agentur Tass berichtete.

Nach ersten ungenauen Angaben starben bei dem Absturz acht Menschen, acht weitere Insassen des Helikopters vom Typ Mi-8 seien von Rettungsmannschaften geborgen oder aus eigener Kraft ans Ufer geschwommen. Insgesamt seien drei Besatzungsmitglieder und 13 Touristen an Bord gewesen, hieß es.

RND/dpa