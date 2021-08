Warnung vor Tsunami: Heftiges Erdbeben der Stärke 7,2 vor der Küste Haitis

Port-au-Prince. Ein Erdbeben hat den Süden des Karibikstaats Haiti erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Kurz darauf wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Auch in der Dominikanischen Republik, die sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, war das Beben zu spüren und versetzte die Bevölkerung in Panik, wie die dominikanische Zeitung „Diario Libre“ am Samstag berichtete. Das Zentrum des Bebens lag laut US-Erdbebenwarte USGS in einer relativ geringen Tiefe von zehn Kilometern.

Das verheerende Beben von 2010 in Haiti hatte eine Stärke von 7,0. Damals kamen bis zu 300.000 Menschen ums Leben, Tausende weitere wurden obdachlos.

