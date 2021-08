Mindestens 55 Tote durch Hochwasser in Nordtürkei

Die Zahl der Toten durch Überschwemmungen und Erdrutsche in nordtürkischen Provinzen am Schwarzen Meer ist bis Samstag auf mindestens 55 gestiegen. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad teilte mit, in der Provinz Kastamonu seien seit dem Starkregen vom Mittwoch 46, in Sinop acht Menschen und in Bartin eine Person ums Leben gekommen.

Menschen mit Hubschraubern von Dächern geborgen

Mindestens fünf Brücken wurden zerstört, Autos wurden von den Wassermassen weggerissen und zahlreiche Straßen unpassierbar. Mehr als 2200 Menschen wurden nach Angaben der Behörden aus Flutgebieten evakuiert; einige mussten mit Hubschraubern von Dächern geborgen werden.

Der Klimawandel wird inzwischen wissenschaftlich unstrittig als eine Ursache der folgenschweren Wetterextreme gesehen. Allerdings weisen Fachleute in der Türkei auch darauf hin, dass Flussbegradigungen und bauliche Mängel ebenso Faktoren seien. Geologen zufolge ist der Fluss Ezine im Bezirk Bozkurt massiv eingeengt worden. Von ehedem 400 Meter breiten Überflutungsflächen seien noch 14 Meter übrig gewesen, Häuser seien entlang des eingeengten Flusses gebaut worden.

Der Geologe Ramazan Demirtas erläuterte auf Twitter, wie das Flussbett des Ezine eingeengt worden sei und folgerte, die Hochwasserkatastrophe in Bozkurt sei von Menschen verursacht.

RD/AP