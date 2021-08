Erdbeben und Hurrikans: Warum Haiti so häufig von Naturkatastrophen betroffen ist

Nur wenige Länder sind so oft von Naturkatastrophen betroffen wie Haiti. Laut einer Studie des Centre of Research on the Epidemiology of Disasters sind zwischen 1995 und 2015 in kaum einem anderen Land der Welt mehr Menschen durch Naturkatastrophen gestorben. Das liegt zum Großteil an der geografischen Lage der Insel. Aber auch wirtschaftliche und politische Faktoren tragen dazu bei, dass Haiti von Katastrophenlagen besonders schwer getroffen wird.

Geografische Lage begünstigt extreme Naturereignisse

Haiti liegt im Westen der Insel Hispaniola und somit zwischen Puerto Rico und Kuba. Im Osten grenzt die Dominikanische Republik an das Land. Die Hispaniola liegt mitten im Zentrum zwischen Karibischer und Nordamerikanischer Platte. Dort, wo diese beiden Platten aufeinander treffen, entstehen sogenannte Verwerfungen, wodurch vermehrt seismische Aktivitäten auftreten. Im Fall der aktuellen Katastrophe vom 14. August 2021 lag das Zentrum des Erdbebens laut der United States Geological Survey (USGS) nur etwa zehn Kilometer tief und 125 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt.

Die Karibik ist aufgrund ihrer Lage auch nahe des Entstehungsgebiets tropischer Wirbelstürme und daher häufig von Hurrikans betroffen. Zuletzt richtete der Hurrikan „Matthew” im Jahr 2016 auf Haiti großen Schaden an und forderte 500 Menschenleben.

Haiti gehört zu den ärmsten Ländern der Welt

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung tragen die Naturkatastrophen in Haiti maßgeblich dazu bei, die Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes zu schwächen. Die schlechte Versorgungslage der Insel erschwert wiederum den Wiederaufbau nach extremen Wetterereignissen. Von dem verheerenden Erdbeben 2010 habe sich das Land beispielsweise noch immer nicht vollständig erholt, viele Menschen lebten auch nach dem Verlust ihrer Häuser in sogenannten Zeltstädten. Laut des Human Developement Index leben aktuell etwa 41 Prozent der haitianischen Bevölkerung in Armut. Politische Unruhen und hohe Kriminalität in den Städten verschlimmern die Lage zusätzlich.

RND/al