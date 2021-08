Warnung vor schweren Gewittern mit Starkregen im Süden Deutschlands

Hannover. Nach einem sommerlichen Wochenende sorgt ein Tief über Skandinavien in Deutschland für deutlich kühleres, wechselhaftes Wetter. Vor allem in Bayern drohen im Tagesverlauf schweren Gewittern mit schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Nach Angaben des Wetterdienstes „Wetterkontor” ziehen die Gewitter am Montag vom westlichen Alpenrand kommend bis nach Niederbayern. Dabei seien lokal Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit beziehungsweise 30 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden wahrscheinlich. Örtlich bestehe auch Unwettergefahr durch heftigen Starkregen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter. Zudem sei größerer Hagel bis drei Zentimeter und schwere Sturmböen der Stärken 9 bis 10 nicht ausgeschlossen.

Teile Bayerns waren bereits am Wochenende von Unwettern heimgesucht worden. In Mittelfranken fielen in einigen Regionen Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel. Zahlreiche Einsätze vor allem der Feuerwehr gab es auch in Oberbayern.

Auch im Norden gewittrige Schauer mit Sturmböen

Auch im Norden drohen den Angaben zufolge ab dem Montagnachmittag teils gewittrige Schauer mit Sturmböen. Insbesondere durch wiederholte auftretende Schauer sei Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. In der Nacht zum Dienstag gibt es demzufolge über der Nordhälfte Schauer und einzelne Gewitter mit stürmischen Böen oder Sturmböen, vor allem im Nordwesten auch mit Starkregen.

Am Dienstag wechseln sich laut „Wetterkontor” im Süden Sonne und Wolken ab, und es bleibt aber bis auf letzte Schauer in den Bayerischen Alpen trocken. Sonst bringen dichte Wolken im Tagesverlauf einige zum Teil kräftige Regengüsse. Im Nordosten entladen sich örtlich Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Die Temperaturen erreichen nur noch 14 bis 22 Grad. Es weht ein teils mäßiger, teils frischer, in Böen frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen auf. An der Küste weht der Westwind stark, hier und im Harz treten örtlich Sturmböen auf.

RND/seb