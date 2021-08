Tote Frau nach Flutwelle in der Höllentalklamm geborgen

Rosenheim. Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist am Dienstagmorgen eine tote Frau aus dem Wasser geborgen worden. Das teilte ein Polizeisprecher in Rosenheim mit. Es sei nicht sicher, ob es sich dabei um eine der beiden noch vermissten Personen handele. Die Annahme liege aber nahe.

Die Frau war gegen 8.30 Uhr leblos im Wasser gesichtet worden. Einsatzkräfte der Canyoning-Gruppe von Bergwacht und Polizei bereiteten daraufhin ihren Einsatz vor und bargen den Körper aus dem Wasser. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die weiteren Untersuchungen zur Identität und zu den Todesumständen übernehmen Beamte der Kriminalpolizei.

Acht Menschen gerettet

Acht Menschen waren am Montag weitgehend unverletzt aus der Klamm gerettet worden. Die vermisste Person und die tot geborgene Frau hatten laut Polizei auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden - die Beamten bezogen sich auf Augenzeugen. Die Brücke wurde demnach von der Flutwelle weggerissen.

Suche nach letzter vermisster Person läuft

Sollte sich die vermisste Person noch in der Klamm befinden, sei angesichts von Zeit und Wetter die Hoffnung gering, sie lebend zu finden. „Dann ist das eine absolut bedrohliche Situation. Aber wir lassen nichts unversucht”, sagte ein Polizeisprecher.

Die Identität der letzten vermissten Person ist weiter unklar. Die Polizei überprüft derzeit die Gästelisten in Hotels und Pensionen im Ort und in der Umgebung, ob dort Menschen vermisst werden.

Polizei befragt Gerettete

Die Klamm bleibe vorerst gesperrt - sie führe immer noch viel Wasser. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag Gewitter und Starkregen angekündigt - im Sommer grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Ob es angesichts der Wetterlage Versäumnisse gegeben habe, müsse geprüft werden.

Die Polizei kümmere sich derzeit auch um die Geretteten, die nun befragt würden. Nach ersten Informationen sind unter ihnen keine Kinder. Ob es sich um Einheimische oder Urlauber handelt, war zunächst offen.

