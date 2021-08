Für „Extremlagen“: Niedersachsens Polizei rüstet mit Panzerwagen auf

Hannover. Satellitenkommunikation und mehr E-Autos: Die Polizei in Niedersachsen rüstet deutlich auf. Polizei und Katastrophenschutz müssten in Extremlagen handlungsfähig bleiben, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am Montag mit Blick auf die verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und den Ausfall der dortigen Handynetze. Der SPD-Politiker betonte, mehr als 40 Millionen Euro flössen in die Ausrüstung der Polizei, das Budget für die satellitengestützte Kommunikation liege bei rund zwei Millionen Euro. Ziel sei, Abhängigkeiten von kommerziellen Mobilfunknetzen zu verringern.

Außerdem setze die Polizei auf E-Mobilität und alternative Antriebe, betonte Pistorius. Allein die Zahl der rein elektrisch betriebenen Polizeifahrzeuge werde sich von etwa 100 auf über 300 mehr als verdreifachen, die Zahl der Hybrid-Fahrzeuge solle von 165 auf über 340 steigen. Das Budget für die Polizei Niedersachsen liege bei 37,5 Millionen Euro, ältere Fahrzeuge vor allem mit Dieselmotoren der Emissionsklassen 1 bis 4 sollten ersetzt werden.

Panzerwagen für Terrorlagen

Unabhängig von den anderen Anschaffungen wies die Polizei dem Spezialeinsatzkommando Niedersachsen im April 2020 ein neues gepanzertes Fahrzeug vom Typ „Enok“ zu. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass Polizeikräfte in Einsatzlagen gegen bewaffnete Gewalttäter bei Terroranschlägen vorgehen müssten, sei real. Das Fahrzeug habe einen Beschaffungswert von 830.000 Euro. Erste Überlegungen zur Anschaffung gab es den Angaben zufolge schon 2015 nach den Terroranschlägen in Paris.

LKA-Sprecherin Katrin Gladitz beschreibt den „Enok” gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” als „ein sondergeschütztes Offensivfahrzeug speziell für den urbanen Bereich”.

RND/dpa