Kalenderblatt 2021: 18. August – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Mittwoch, 18. August 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Mittwoch, 18. August 2021

33. Kalenderwoche, noch 135 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Löwe Namenstag: Helene

Historie: Was ist am 18. August passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 18. August statt?

2020 – Joe Biden ist offizieller Kandidat der Demokraten bei der US-Präsidentenwahl, Vizepräsidentin soll die kalifornische Senatorin Kamala Harris werden. Das entscheidet ein virtueller Parteitag in Milwaukee (Bundesstaat Wisconsin). Harris würde im Fall eines Wahlsieges die erste schwarze Vizepräsidentin der USA.

2011 – Die Staatschefs von Angola, Botsuana, Namibia, Sambia und Simbabwe unterzeichnen in Luanda ein Abkommen über die Gründung des grenzüberschreitenden Kaza-Naturparks. Mit dem Megapark entsteht das größte Naturschutzgebiet Afrikas.

2001 – Nach rund 20 Monaten Bauzeit eröffnet die Stadt Worms das Nibelungenmuseum.

1993 – Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) stellt den ersten nationalen Klimaschutzbericht der Bundesregierung vor.

1976 – In Zeitz (heute in Sachsen-Anhalt) protestiert der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz mit seiner Selbstverbrennung gegen die Kirchenpolitik der DDR. Am 22. August stirbt er an seinen Verbrennungen.

1971 – Ein US-Transporthubschrauber stürzt bei Pegnitz in Oberfranken ab. 37 Soldaten sterben.

1954 – In Leipzig beginnt das erste Deutsche Turn- und Sportfest der DDR.

1933 – Der „Volksempfänger“ wird auf der Deutschen Funkausstellung in Berlin als billiges Radio für die Massen vorgestellt.

1866 – Preußen schließt mit zahlreichen Kleinstaaten und Freien Städten den Norddeutschen Bund.

Prominente Geburtstage am 18. August

Wer wurde am 18. August geboren?

1981 – Jan Frodeno (40), deutscher Triathlet, Sieger der Ironman World Championships 2015, 2016 und 2019

1966 – Lars Rudolph (55), deutscher Musiker, Film- und Theaterschauspieler (Filme: „Soul Kitchen“, „Fraktus“)

1961 – Bill McDermott (60), amerikanischer Manager, Vorstandsvorsitzender SAP 2010-2019

1956 – Rainer Maria Woelki (65), deutscher Kardinal und Erzbischof, Erzbischof von Berlin 2011-2014, Erzbischof von Köln seit 2014

1936 – Robert Redford (85), amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur („Der Pferdeflüsterer“, „Jenseits von Afrika“), Ehrenoscar für sein Lebenswerk, Regieoscar für „Eine ganz normale Familie“

Prominente Todestage am 18. August

Wer ist am 18. August gestorben?

1981 – Anita Loos, amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin („Blondinen bevorzugt“), geboren 1889

1961 – Leonhard Frank, deutscher Schriftsteller („Die Räuberbande“, „Links wo das Herz ist“), geboren 1882

RND/dpa