Das Leid der Kinder in Haiti: Tausende obdachlos oder zu Waisen geworden

Les Cayes. Nach dem Erdbeben in Haiti macht die Organisation „SOS-Kinderdörfer” auf die dramatische Situation von Kindern vor Ort aufmerksam. Viele Kinder hätten durch das verheerende Beben ihre Familienangehörigen verloren oder seien zu Waisen geworden, Tausende seien obdachlos und irrten auf den Straßen umher. „Diese Katastrophe trifft in besonderem Ausmaß die Kinder. Sie brauchen nun dringend Hilfe”, wird Faimy Loiseau, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Haiti, zitiert.

In der am heftigsten betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaats fehlte es ihnen am Nötigsten, an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Notunterkünften. „Darüber hinaus brauchen die Kinder, die ihr Zuhause und ihre Eltern verloren haben, dringend psychosoziale Unterstützung. Wir müssen ihnen helfen, damit sie sich von den traumatischen Erlebnissen erholen können”, so Faimy Loiseau weiter.

Krankenhäuser überlastet oder zerstört

Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 2189 gestiegen. Weitere 332 Menschen würden noch vermisst, teilte die haitianische Zivilschutzbehörde am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Mindestens 12.268 Menschen wurden demnach bei dem Beben der Stärke 7,2 am Samstag verletzt. Darüber hinaus wurden nach neuen Erkenntnissen knapp 53.000 Häuser zerstört und gut 77.000 beschädigt.

Dringend benötigte Hilfe erreichte die betroffene Region nur schleppend. Nach örtlichen Medienberichten gab es Gegenden, in denen die Überlebenden des Bebens verzweifelt auf Unterstützung warteten. Die Krankenhäuser im Erdbebengebiet sind überlastet, durch das Beben beschädigt, einige sogar völlig zerstört worden. Der Bedarf an medizinischem Personal, Medizin, Ausrüstung und Patiententransporten kann den Angaben zufolge bei Weitem nicht gedeckt werden. „Nicht auszudenken, wenn jetzt auch noch Cholera ausbricht, denn die Menschen trinken verunreinigtes Wasser, Krankheitserreger breiten sich aus”, so Loiseau.

Zusätzlich spitze sich die ohnehin schon schwierige Sicherheitslage in Haiti seit dem Beben weiter zu: Kriminelle Gangs blockieren die Zufahrtsstraßen und plündern Hilfsgüter-Transporter. Einige der durch die „SOS-Kinderdörfer” unterstützten Familien seien weiterhin nicht auffindbar.

RND/seb/dpa