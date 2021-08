UB40-Star Brian Travers erliegt Krebsleiden – er wurde nur 62 Jahre alt

Trauer um Brian Travers: Der Musiker, Gründungsmitglied und Saxofonist der legendären Reggaeband UB40, ist am Sonntag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, wie seine Bandkollegen mitteilten. Travers wurde 62 Jahre alt.

„Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres Kameraden, Bruders, UB40-Gründungsmitglieds und der musikalischen Legende Brian David Travers bekannt“, heißt es auf den Social-Media-Accounts der Band. Brian sei im Kreise seiner Familie nach einem „langen und heroischen Kampf gegen den Krebs“ verstorben. Die Bandkollegen zeigten sich „erschüttert“ von dieser Nachricht.

UB40 wurde 1978 in Birmingham von den Brüdern Robin und Alistair „Ali“ Ian Campbell in Anspielung auf das Arbeitslosenversicherungsformular „Unemployment Benefit, Form 40“ gegründet. Zu den größten Hits zählen „Red Red Wine“, „I Got You Babe“ und „Can’t Help Falling in Love“.

RND/seb