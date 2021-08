Einsatzleiter der hessischen Feuerwehr in Griechenland: „Haben eine sehr starke Dankbarkeit gespürt“

Die verheerenden Waldbrände in Griechenland haben mehr als 100.000 Hektar Natur zerstört. Da die griechischen Einsatzkräfte den Flammen nicht alleine Herr werden konnten, gab es Unterstützung aus einigen anderen europäischen Ländern – so auch aus Deutschland. Etwa 190 Kräfte aus Hessen waren auf der griechischen Halbinsel Peloponnes im Einsatz. Ihr Einsatzleiter Michael Brückmann von der Feuerwehr Frankfurt erzählt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von dem Einsatz in Griechenland.

Am Montag (9. August) brachen Brückmann und seine Feuerwehrkollegen mit 34 Einsatzfahrzeugen in Richtung Griechenland auf. „Wir hatten nur zwei Tage Vorbereitungszeit und waren schon ein bisschen angespannt, weil wir nicht genau wussten, wo es für uns hingeht. Wir haben natürlich alle die krassen Bilder in den Nachrichten gesehen“, erzählt der 39-Jährige. Nach drei Tagen kam das Team aus Hessen am Donnerstag in Lalas im Nordwesten von Peloponnes, nicht weit von Olympia und den historischen Stätten, an. Den Rest des Tages nutzte das Team, um das Camp zu errichten. Doch viel Zeit zum Ausruhen nach der langen Fahrt hatten sie nicht, denn schon am Freitagmorgen (13. August) startete der erste Einsatz.

Sorge vor Winden hält hessische Feuerwehrleute in Atem

Die Hauptaufgabe der deutschen Einsatzkräfte bestand laut Brückmann darin, den Ort und die historischen Stätten zu schützen und Nachlöscharbeiten zu betreiben. „Es war nicht mehr so, dass es meterhoch gebrannt hat – die Feuer waren gelöscht. Es gab aber die große Sorge, dass wegen aufkommender Winde neue Feuer ausbrechen könnten“, erklärt der Einsatzleiter, der für die Organisation und Koordination des Einsatzes in Griechenland verantwortlich war. In der Nacht hätten seine Leute außerdem auf sogenannten „Watching Points“, höhergelegenen Orten, Ausschau nach möglichen neuen Brandentwicklungen gehalten. „Das war jetzt nicht die heroische Waldbrandbekämpfung mit 50 Meter hohen Flammen, aber auf der anderen Seite sind das auch Tätigkeiten, die gemacht werden müssen und bei denen wir die griechischen Kollegen gut unterstützen konnten. Die konnten dann für größere Feuer abgezogen werden oder schlichtweg einfach mal verschnaufen“, sagt Brückmann. Für die deutschen Einsatzkräfte aus Hessen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib und Leben bestanden.

So ein Einsatztag begann für Brückmann und seine Kolleginnen und Kollegen früh – bereits zwischen 4 Uhr und 5 Uhr. „Um 6 Uhr gab es Frühstück, um 7 Uhr haben wir uns einsatzbereit gemeldet und die ersten Leute sind dann vormittags rausgefahren.“ Seine Leute hätten in einem Drei-Schicht-System gearbeitet. „Mit unseren 190 Leuten vor Ort waren wir wirklich gut aufgestellt, sodass niemand zehn oder zwölf Stunden am Stück arbeiten musste“, sagt Brückmann.

Koordination „lief wirklich hervorragend“

Brückmann war vor allem von der Koordination zwischen seinen und den griechischen Einsatzkräften angetan: „Das lief wirklich hervorragend.“ Die Berufsfeuerwehr Athen sei die Schnittstelle zwischen den ausländischen Kräften und den örtlichen Feuerwehren gewesen. „Wir standen mit vier Leuten der Berufsfeuerwehr Athen ständig in Kontakt. Sie haben die Einsatzbefehle der örtlichen Feuerwehren an uns weitergegeben, aber auch bei uns nachgefragt, was wir leisten können“, erklärt Brückmann den Austausch.

Auch wenn die hessischen Feuerwehrleute viele Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt waren, hatten sie täglich die Möglichkeit, mit ihren Familien zu sprechen. „Wir haben in engem Kontakt zum Innenministerium und unserer ‚Home Base‘ bei der Feuerwehr Frankfurt gestanden. Die haben uns rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Kontakt zu unseren Familien hatten wir beispielsweise über Whatsapp oder Facetime. Das hat ganz gut funktioniert“, erklärt der Einsatzleiter.

Enger Kontakt zu den Einheimischen

Wichtig war Brückmann und seinen Kollegen auch der Kontakt zu den Einheimischen vor Ort: „Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir uns nicht verbarrikadieren und nicht irgendwelche Zäune hochziehen. Uns war wichtig, dass die Bevölkerung auch zu uns kommen kann. Wir hatten auch griechisch sprechende Feuerwehrleute dabei.“

Die Einwohner von Lalas mussten laut Brückmann viel Leid und Angst ertragen. Das Dorf sei von den Flammen umzingelt gewesen. Die Einwohner hätten mit Traktoren eine Schneise um das Dorf gezogen, um sich vor dem Feuer zu schützen. Drumherum sei alles verbrannt gewesen. „Das ist schon eine psychologische Belastung für die Bevölkerung. Dann tut es auch mal gut, dass sie auf dem Platz vor der Schule Feuerwehrfahrzeuge sehen. Es ist sehr gut angekommen, dass wir da waren“, sagt er.

Emotionen zum Abschied

Ursprünglich war der Einsatz der hessischen Feuerwehrleute für zwei Wochen ausgelegt, doch die Mission wurde vorzeitig nach nur drei Tagen abgebrochen. „Das muss man positiv sehen“, bekräftigt Brückmann. „Wir haben ja keinen schlechten Job gemacht, im Gegenteil: Wir haben die griechische Feuerwehr unterstützt, sodass sie die Situation alleine unter Kontrolle hat. Den Auftrag, Griechenland zu helfen, haben wir erfüllt.“

Am Montag (16. August) traten die hessischen Feuerwehrleute die Heimreise an. Vor der Abfahrt wurde es noch einmal emotional: Die griechischen Feuerwehrleuten hatten von den deutschen Einsatzkräften eingefordert, die Straßen mit Martinshorn und Blaulicht zu verlassen. „Wir haben ihnen gesagt, dass das mit 34 Fahrzeugen richtig laut werden kann. Aber sie meinten, dass das ein Salut für die Bevölkerung ist. Dann waren wir schon gerührt, als die Kinder und Familien aus ihren Häusern gerannt kamen und uns zugewunken haben. Das war sehr schön und wir haben eine sehr starke Dankbarkeit gespürt“, betont Brückmann, der in der Nacht zu Donnerstag (19. August) wieder in der Heimat ankam.

Tausende Menschen fliehen vor den Flammen

Griechenland hat im August die schlimmste Hitzewelle seit Jahrzehnten erlebt, die mit einer verheerenden Waldbrandsaison einherging. Im ganzen Land brachen täglich Dutzende Feuer aus. Mehr als ein Dutzend Menschen wurde unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen, darunter ein 14-Jähriger. Tausende Personen mussten vor dem Flammen fliehen. Mit am schlimmsten traf es Euböa. Auf der zweitgrößten griechischen Insel wütete im Norden zehn Tage lang ein Brand, der Tausende Hektar Land verwüstete. Immer wieder brechen dort neue Brände aus.

RND mit dpa

Von Nico Schwieger/RND