Streit um TV-Serie über Sex Pistols: Justizschlappe für Johnny Rotten

London. Ein Justizstreit zwischen früheren Mitgliedern der Sex Pistols ist mit einer Schlappe für Ex-Frontmann John Lydon zu Ende gegangen. Ein Richter am High Court in London entschied am Montag, dass Songs der britischen Punk-Kultband trotz Widerstands des einst als Johnny Rotten bekannten Sängers in einer geplanten Fernsehserie verwendet werden dürfen. Damit setzten sich Ex-Pistols-Gitarrist Steve Jones und Drummer Paul Cook durch. Sie hatten Lydon verklagt, nachdem dieser die Nutzung ihrer Musik in der Produktion „Pistol“ zu verhindern versucht hatte. Die Serie basiert auf Memoiren von Jones.

Im Juli hatte Lydon die geplante TV-Serie vor Gericht als „Humbug“ bezeichnet und sich zuvor besorgt gezeigt, die Sendung könne ihn in ein schlechtes Licht rücken. Ohne seine Zustimmung könne es keine Freigabe der Songs für das Projekt geben, argumentierte Lydon zudem. Cook und Jones gaben hingegen an, dass eine Vereinbarung von 1998 in solchen Fragen einen Mehrheitsbeschluss unter den Ex-Bandmitgliedern vorsehe.

Cook und Jones begrüßen das Urteil

Richter Anthony Mann gab Cook und Jones Recht. Lydons Behauptung, er sei sich der Details oder Tragweite der von ihm unterzeichneten Abmachung nicht bewusst gewesen, sei „eine bequeme Masche“. Cook und Jones begrüßten das Urteil. Die Justizschlacht sei zwar „keine angenehme Erfahrung“ gewesen. Doch sei sie notwendig gewesen, damit „wir nach vorne blicken und hoffentlich in Zukunft mit besseren Beziehungen zusammenarbeiten können“, teilten sie mit.

Produziert wird „Pistol“ vom US-Bezahlsender FX, einer Tochterfirma vom Medienkonzern Walt Disney. Regie führt Oscarpreisträger Danny Boyle, der für Filme wie „Trainspotting“ und „Slumdog Millionaire“ bekannt ist. Die Sex Pistols elektrisierten und verstörten nach ihrer Gründung in London 1975 die britische Musikszene mit Songs wie „God Save the Queen“ und „Anarchy in the U.K.“. Schon 1978 löste sich die Band nach der Veröffentlichung eines Albums auf, Bassist Sid Vicious starb ein Jahr später. Die verbliebenen Mitglieder taten sich für mehrere Konzerte wieder zusammen, zuletzt 2008.

RND/AP