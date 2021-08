Kalenderblatt 2021: 24. August – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Dienstag, 24. August 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Dienstag, 24. August 2021

34. Kalenderwoche, noch 129 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Jungfrau Namenstag: Amadeus, Bartholomäus, Rosa

Historie: Was ist am 24. August passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 24. August statt?

2020 - Auf dem Parteitag der Republikaner in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) erhält US-Präsident Donald Trump die Stimmen aller 2550 Delegierten für eine erneute Kandidatur. Mike Pence soll wieder Vize-Präsident werden.

2016 - Bei einem schweren Erdbeben in Mittelitalien kommen 299 Menschen ums Leben. Der Erdstoß mit einer Stärke von mehr als 6 hatte sein Zentrum in der Provinz Rieti. Vor allem die Ortschaften Amatrice und Accumoli sind betroffen.

2011 - Steve Jobs tritt nach monatelanger gesundheitsbedingter Auszeit als Apple-Chef zurück. Nachfolger wird der fürs Tagesgeschäft zuständige Manager Tim Cook.

2006 - Der gebürtige Bremer Murat Kurnaz kommt nach mehr als viereinhalb Jahren im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba wieder frei. Dem türkischen Staatsbürger kann auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland eine Zusammenarbeit mit dem Terrornetzwerk El Kaida nicht nachgewiesen werden.

1991 - Das Parlament der Ukraine ruft die staatliche Unabhängigkeit der bisherigen Sowjetrepublik aus.

1991 - Michail Gorbatschow tritt als Generalsekretär der KPdSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zurück. Gleichzeitig verlangt er die Auflösung des Zentralkomitees. Vorausgegangen war ein Putschversuch konservativer Kräfte gegen den Reformpolitiker.

1961 - Elf Tage nach Beginn des Mauerbaus in Berlin wird der 24-Jährige Günter Litfin von DDR-Transportpolizisten im Humboldthafen getötet, als er in den Westen schwimmen will. Er ist der erste Flüchtling, der an der Mauer erschossen wird.

1941 - Nach zunehmendem Widerstand aus der Bevölkerung und aus den Kirchen läßt Adolf Hitler die “Aktion T4” beenden. Hinter dem “Euthanasie”-Programm verbarg sich der organisierte Massenmord an behinderten Menschen. Auch nach dem offiziellen Ende der Aktion starben noch über 30 000 Behinderte in geheim weitergeführten Tötungsaktionen.

1926 - Max Schmeling wird nach einem K.o.-Sieg über seinen Gegner Max Diekmann deutscher Halbschwergewichts-Meister.

Prominente Geburtstage am 24. August

Wer wurde am 24. August geboren?

2003 - Aljona Kostornaja (18), russische Eiskunstläuferin, Europameisterin 2020

1961 - Werner Schmidbauer (60), deutscher Musiker, Moderator (“Live aus dem Alabama”) und Fernsehjournalist

1956 - Frank-Michael Wahl (65), deutscher Handballer, zahlreiche Spiele für die Nationalmannschaft der DDR und ab 1990 der Bundesrepublik

1956 - Nina Ruge (65), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin (ZDF “heute journal” 1989-1994, Magazin “Leute heute” 1997-2007)

1911 - Friedrich Luft, deutscher Zeitungs- und Rundfunkjournalist, bekannteste Berliner Theaterkritiker der Nachkriegszeit, gest. 1990

Prominente Todestage am 24. August

Wer ist am 24. August gestorben?

2016 - Walter Scheel, deutscher Politiker, Bundespräsident 1974-1979, Bundesaußenminister und Vizekanzler 1969-1974, FDP-Vorsitzender 1968-1974, geb. 1919

2006 - Herbert Hupka, deutscher Verbandsfunktionär und Journalist, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien 1968-2000, geb. 1915

RND/dpa