Papst spendet 200.000 Euro für Erdbebenopfer in Haiti

Rom. Nach dem Erdbeben im Karibikstaat Haiti hat Papst Franziskus eine Spende von 200.000 Euro zur Unterstützung des haitianischen Volkes zugesagt. Den Menschen solle in dieser Notfall-Lage geholfen werden, die zusätzlich zur schwierigen Corona-Situation dort hinzukomme, teilte der Heilige Stuhl am Dienstag mit. Das Geld werde an die am stärksten betroffenen Diözesen verteilt, die damit wiederum den Opfern des Bebens helfen sollen.

Der Papst entschied außerdem, Gelder nach Asien zu schicken. 69.000 Dollar an Soforthilfen gingen den Angaben des Vatikans zufolge nach Bangladesch, das im Mai von einem Zyklon heimgesucht wurde. 100.000 Euro seien für Vietnam bestimmt, das mit der Wirtschaftskrise ausgelöst durch die Corona-Pandemie kämpfe.

Vatikan lässt krisengeplagten Regionen immer wieder Geld zukommen

Der Vatikan lässt krisengeplagten Regionen immer wieder Geld zukommen. Die meisten Spenden kommen aus dem Peterspfennig, der weltweiten Spendensammlung für die Kirche. Laut des zurückliegenden Finanzberichts waren in 2020 etwa 50 Millionen Euro im Peterspfennig.

Wegen der Pandemie schickte der katholische Kirchenstaat medizinisches Gerät zum Beispiel nach Armenien oder in südamerikanische Länder. Im Dezember letzten Jahres unterstützte der Vatikan Arme in Syrien, indem jedem Bistum des Landes 60 000 Euro zukamen. Als das Coronavirus im März des vergangenen Jahres Italien überrollte, spendete Franziskus 100 000 Euro an die italienische Caritas.

