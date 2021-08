Explosion in Kohlemine in Kolumbien: Ein Arbeiter tot, zehn Vermisste

Tópaga. Bei der Explosion in einer Kohlemine im Nordosten Kolumbiens ist Medienberichten zufolge mindestens ein Bergarbeiter ums Leben gekommen. Dies teilte etwa der kolumbianische Sender „Noticias RCN“ am Dienstag mit. Demnach befanden sich zwölf Arbeiter in der Mine, unter denen ein weiterer verletzt wurde, zehn wurden noch vermisst.

Das Referat für Katastrophenrisikomanagement des nordöstlichen Departments Boyacá hatte auf Twitter zuvor von einem Bergbau-Notfall in Tópaga geschrieben, bei dem zehn Personen eingeschlossen worden seien.

Explosion von Methangas

Der Notfall wurde Medienberichten zufolge vermutlich durch eine Explosion von Methangas ausgelöst. Die Rettungskräfte waren seit dem Morgen im Einsatz.

Immer wieder kommt es in Kolumbien zu folgenschweren Unfällen in Minen, die oft schlecht gesichert sind. In zahlreichen Ländern Lateinamerikas ist illegaler Bergbau auch ein großes Problem. Außerdem führt der Raubbau natürlicher Ressourcen zu Umweltschäden.

RND/dpa