Trauer um Ludger Stratmann: Der Kabarettist („Dr. Stratmann“) ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Bruder Christian Stratmann dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Sein Bruder sei am Mittwoch­morgen in seinem Haus in Bottrop gefunden worden, sagte Christian Stratmann dem RND. Todes­ursache sei vermutlich ein Herz­infarkt. „Es kam total unerwartet, ich bin fassungs­los. Er stand in diesem Monat ja noch auf der Bühne und wollte sich jetzt langsam aus dem Show­geschäft herausziehen.“

Zuerst hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ über Stratmanns Tod berichtet.

Stratmann, selbst als Arzt tätig, stand mehr als 25 Jahre lang mit seinem Medizin­kabarett auf der Bühne, seine Auftritte sahen mehr als 2,5 Millionen Zuschauer. Auch in zahl­reichen TV‑Sendungen war Stratmann regelmäßig zu sehen. Seine Kabarett- und Comedy­sendung „Stratmanns – Jupps Kneipentheater im Pott“ lief von 2006 bis 2015 im WDR-Fernsehen.

RND/scs/seb