Nach Kochsalz-Skandal: Polizei durchsucht das Impfzentrum Schortens

Schortens. Seit dem frühen Morgen durchsuchen Beamtinnen und Beamten der Ermittlergruppe „Vakzin” das Impfzentrum Schortens, ebenso wie Räumlichkeiten der Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das Impfzentrum wird ebenfalls vom DRK betrieben.

Mitte August wurde bekannt, dass eine ehemalige Mitarbeiterin des Impfzentrums im April sechs Spritzen für Corona-Schutzimpfungen mit Kochsalzlösung gefüllt haben soll. Ob die Durchsuchungen im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen, bestätigt die zuständige Polizeidirektion Oldenburg auf Anfrage des RedaktionsNetzwek Deutschland derzeit nicht. Zunächst hatte der „Spiegel” über den Polizeieinsatz berichtet.

Tausende müssen zur Nachimpfung

Die Sondereinheit „Vakzin” ermittelt gegen die examinierte Krankenschwester. Sie hatte eingeräumt, am Impfzentrum in Schortens am 21. April sechs Spritzen für Corona-Schutzimpfungen überwiegend mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Ihr war beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, was sie nach eigener Aussage vertuschen wollte. Vergangene Woche hatten Kreis und Polizei dann mitgeteilt, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau weitere Spritzen mit Kochsalzlösungen aufgezogen habe. Um die möglicherweise fehlenden Impfungen nachzuholen, sollen daher knapp zehntausend Betroffenen als Vorsichtsmaßnahme nachgeimpft werden.

