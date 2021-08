Fünf Urlauber im Tropical Islands in Brandenburg mit Corona infiziert

Lübben. Nach fünf bestätigten Corona-Infektionen im Anschluss an einen Besuch in der Urlaubswelt Tropical Islands in Krausnick (Dahme-Spreewald in Brandenburg) ist dort das Hygienekonzept überprüft worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises sei am Donnerstag vor Ort gewesen, teilte der Landkreis am Freitag mit. Das Hygienekonzept sei nach der Prüfung bestätigt worden, hieß es.

Das Gesundheitsamt habe die Empfehlung ausgesprochen, die Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln im Blick zu behalten: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. Alle Beteiligten arbeiteten daran, den sicheren Besuch zu gewährleisten, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Wichary.

Bei den fünf Infizierten handelt es sich um eine Familie aus Westdeutschland, die im Tropical Islands Urlaub machte, wie sagte ein Sprecher der Einrichtung der „Bild”-Zeitung. Gäste zwischen dem 18. bis 22. August werden nach den Angaben durch Tropical Islands per Mail über die Infektionsfälle informiert. Es soll sich um rund 16.500 Personen handeln. Bei Symptomen werde dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, hieß es.

RND/dpa