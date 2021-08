Anwalt soll in britischen Supermärkten Blut in Essen gespritzt haben

Es hört sich schon ekelig an: Ein Anwalt soll in drei Supermärkten in London Lebensmittel mit Blut verseucht haben. Dem 37-Jährigen wird zur Last gelegt, das Blut mit Spritzen in essbare Waren injiziert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Verdächtige wurde festgenommen. Er erschien am Freitag vor Gericht. Für ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Mit Spritzen um sich geworfen

Die Polizei riet Kunden der drei Supermärkte der Firmen Waitrose, Tesco und Sainsbury’s im Londoner Viertel Hammersmith Produkte, die sie dort am Mittwochabend gekauft haben, wegzuwerfen. Der Mann hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch mit Spritzen um sich geworfen und war danach festgenommen worden. Ein Tatmotiv wurde nicht genannt. Auch ist nicht klar, ob neben dem Blut noch andere Stoffe ins Essen gelangten.

AP/RND