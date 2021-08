„Extrem gefährlicher” Hurrikan „Ida” in Louisiana auf Land getroffen

New Orleans. Hurrikan „Ida” ist am Sonntagmittag (Ortszeit) nahe Port Fourchon im US-Staat Louisiana auf Land getroffen. Es handele sich um einen „extrem gefährlichen” Hurrikan der Stufe 4, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. „Ida” erreichte den Angaben zufolge eine Windgeschwindigkeit von 241 Stundenkilometern. Der Staat und die Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer „lebensgefährlichen Sturmflut”, katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen. In Teilen der Region wurde eine ab dem Nachmittag und bis Montagmorgen geltende Ausgangssperre verhängt.

Gouverneur John Bel Edwards aktivierte für den Hurrikan die Nationalgarde mit rund 5000 Soldaten. Die Katastrophenschutzbehörde flog Helfer und Vorräte in die Region, die Küstenwache stationierte zahlreiche Hubschrauber und Boote für den bevorstehenden Rettungseinsatz. Alle Flüge nach New Orleans wurden am Sonntag gestrichen.

Wegen Tausender fliehender Anwohner der Küstengebiete waren die Autobahnen ins Landesinnere und in die Nachbarstaaten seit Samstag völlig überfüllt. Edwards warnte, „Ida” werde beim Auftreffen auf Louisiana einer der stärksten Stürme seit 1850 sein.

„Das wird eine lebensgefährliche Situation”

Die prognostizierten starken Winde, der massive Regenfall und die Sturmflut in Louisiana seien alle schon für sich allein betrachtet „lebensgefährlich”, sagte der NHC-Direktor Ken Graham am Sonntag dem TV-Sender CNN. Der Blick auf die Radarbilder des Sturms zeige wie “katastrophal das wird”, sagte Graham. „Das wird eine lebensgefährliche Situation”, warnte er. Graham appellierte an alle Menschen in der Region, sich in Sicherheit zu bringen.

Am Sonntagmorgen (Ortszeit) hatte „Ida” über dem warmen Wasser des Golfs von Mexiko weiter an Kraft gewonnen und entwickelte sich zu einem „extrem gefährlichen Hurrikan”, wie das NHC mitteilte. Ein solcher Sturm löst in der Regel „katastrophale Zerstörung” aus.

RND/seb/dpa