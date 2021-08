Berliner S-Bahn: Jetzt wird im Sonderzug auf der Ringbahn gegen Corona geimpft

In Berlin gibt es an diesem Montag ein weiteres niedrigschwelliges Impfangebot. In einem Sonderzug der Berliner S-Bahn wird mit Johnson&Johnson gegen Corona geimpft. Wer will, kann einfach spontan vorbeikommen - auch Online-Registrierungen waren zuvor möglich.

Berlin. Die Berliner S-Bahn bietet an diesem Montag Corona-Impfungen in einem Sonderzug auf der Ringbahn an. Der Chefmediziner der Deutschen Bahn verabreicht in dem Zug die Einmalimpfung von Johnson&Johnson, wie das Unternehmen mitteilte.

Start ist um 10.38 Uhr am Bahnhof Treptower Park. „Gefahren werden drei Runden auf der Linie S42, entgegen dem Uhrzeigersinn“, hieß es. Das Ende ist damit für 13.33 Uhr angepeilt. „Alle Menschen ab 18 Jahre, die noch nicht gegen Corona geimpft sind, sind herzlich eingeladen, an Bord des Zuges eine Dosis von Johnson&Johnson zu erhalten.“

Wer sich impfen lassen will, kann spontan kommen

Interessierte konnten sich vorab im Internet für eine Impfdosis registrieren. Online seien bereits am Freitag sämtliche Plätze vergeben gewesen, teilte eine Sprecherin der Berliner S-Bahn mit. Die Menschen könnten aber auch ohne Platz spontan vorbeikommen und sich impfen lassen.

