Nathalie Volk und ihr Hells-Angels-Rocker haben sich verlobt

Ex-„GNTM“-Teilnehmerin Nathalie Volk ist bereit für den Bund des Lebens. Bei Instagram machte die 24-Jährige am Mittwochabend die Verlobung mit ihrem Freund, dem Hells-Angels-Rocker Timur A. (42), öffentlich. „My Forever Yes” („Mein Ja für immer”) schrieb das Model zu einem Selfie mit ihrem Verlobten, der strahlende Ring an ihrer Hand und das Strahlen in ihrem Gesicht sind nicht zu übersehen. Das Foto ist an einem Strand in der Türkei aufgenommen, dort sind auch Kerzen und Rosen zu sehen.

„Wir haben uns heute, am 1. September, verlobt. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben”, sagte Volk der „Bild”-Zeitung. Das Model hatte im vergangenen November das Ende ihrer Beziehung zu Versandhausmillionär Frank Otto (63) aus Hamburg öffentlich gemacht, beide waren seit 2015 ein Paar.

Hells-Angels-Rocker Timur A. ist kein unbeschriebenes Blatt. 2009 tötete er in Duisburg einen Rocker der verfeindeten Bandidos. A. wurde wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Im Mai 2019 wurde er in die Türkei abgeschoben. Volk und A. seien befreundet gewesen, woraus dann Liebe entstanden sei, sagte Volk, die unter dem Namen Miranda Digrande auch als Schauspielerin tätig ist, damals der „Bild”-Zeitung.

RND/seb