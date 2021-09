Videos zeigen das Ausmaß des Rekordregens in New York

New York. Sintflutartiger Regen hat die Metropole New York und andere Orte im Nordosten der USA unter Wasser gesetzt. Im New Yorker Central Park fiel durch die Überreste von Hurrikan „Ida“ binnen einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn detaillierter Aufzeichnungen, wie der Nationale Wetterdienst der USA mitteilte. In der Stadt standen in der Nacht zum Donnerstag Autos und U-Bahn-Züge unter Wasser, Müll trieb durch die überfluteten Straßen. Der U-Bahn-Betreiber MTA stellte den Betrieb komplett ein.

Auch der FDR Drive, eine der größten Straßen an der Ostseite Manhattans, stand am Mittwochabend so tief unter Wasser, dass es kein Durchkommen mehr gab. Zahlreiche Videos auf Twitter, die der „New York Times“-Journalist Christiaan Triebert geteilt hat, zeigen das Ausmaß des Rekordregens in New York.

„Ida“ war am Sonntag als fünftstärkster Hurrikan in der Geschichte der USA in Louisiana im Süden auf Land getroffen. Daraufhin hatte er sich als tropisches Tiefdruckgebiet Richtung Norden bewegt und gewaltige Regenmengen niedergehen lassen. In Louisiana und Teilen von Mississippi haben nach wie vor Hunderttausende Haushalte keinen Strom oder Leitungswasser.

RND/nis/AP