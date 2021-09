Beim ersten Flug verletzt: Junger Storch lernt, mit 3-D-gedruckter Beinprothese zu leben

Noch etwas zögerlich stakst der junge Storch durch die Gegend. Es ist ein Wunder, dass der Vogel überhaupt mit nur einem Bein laufen kann – dank einer Beinprothese aus dem 3-D-Drucker. Der Jungvogel verletzte sich bei seinem ersten Flug aus einem Schornstein. Die Tierärzte der Tierauffangstation in Soos im tschechischen Katerina beschlossen, sich dem Tier anzunehmen und ihm zu helfen.

Schüler entwirft Prothese selbst

Die Prothese wurde von dem Gymnasiasten Matyas Michl entworfen. „Die Prothese wurde auf einem 3-D-Drucker gedruckt“, erklärt er. „Dann musste ich sie mit Schaumstoff füllen, weil der Kunststoff nicht sehr bequem zum gehen ist.“ Bisher habe sich die Prothese beim Laufen gedreht. Deshalb versuchen sie nun, diese mit einem Gelenk zu stabilisieren. „Ich arbeite auch an einer Silikonsocke, damit das Gelenk nicht am Bein sein muss und die Prothese besser hält“, so Michl. Der Storch bleibe nun vorerst in der Auffangstation, um sich an das neue Plastikbein zu gewöhnen.

RND/ys

Von Yvonne Schmidt/RND