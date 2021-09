Aushilfe in einer Bäckerei: Kanzlerkandidatin Baerbock trifft im Fernsehen auf ihren Ex-Chef

Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen hat mal klein angefangen: Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, hat die gebürtige Pattenserin Annalena Baerbock in der Schulenburger Bäckereifiliale der Calenberger Backstube als Aushilfe gearbeitet. Teilweise sei Baerbock direkt von der Diskothek zu ihrer Schicht gefahren, aber „schlecht kann sie nicht gewesen sein, denn dann könnte ich mich definitiv noch an sie erinnern“, so Filialleiter Oppenborn gegenüber der HAZ.

Jetzt hat Baerbock ihren ehemaligen Bäckerei-Chef in der „Bundestagswahl-Show“ des Senders ProSieben wiedergetroffen. „Das war schon aufregend“, sagte Oppenborn der HAZ. Mit einem Chauffeur sei es für ihn direkt vom Hotel ins Fernsehstudio gegangen.

Auf dem Schützenfest wurde der Bäcker in die Show eingeladen

Doch wie kam es überhaupt zu dem Zusammentreffen? Als Baerbock auf Wahlkampftour einen Stopp in Pattensen auf dem Schützenfest machte, kam der Bäckermeister mit Journalisten ins Gespräch und wurde in die Sendung eingeladen, wie die HAZ berichtet. Oppenborn musste nicht lange nachdenken: „Da habe ich direkt zugesagt, so konnte ich direkt meine Sorgen loswerden.“

Auf seine Fragen in der Show, wie er den Mindestlohn von 12 Euro für seine Angestellten bezahlen solle und wie er noch besser für seine Branche werben könne, erhielt er jedoch seiner Meinung nach nur vertröstende Antworten seitens Baerbock. Trotz alledem war für Oppenborn das Wiedersehen sehr positiv: Nur die Lieblingssüßigkeit seiner ehemaligen Aushilfe hatte er in der ProSieben-Show nicht dabei: die laut Kanzlerkandidatin bundesweit beste Streuselkugel.

RND/se