Vierte Corona-Welle: Uniklinik Zürich bereitet Mitarbeiter auf Triage vor

Zürich. Wegen der starken Zunahme an Corona-Fällen sind im Universitätsspital Zürich seit einigen Tagen wieder fast alle Intensivbetten belegt. In einem internen Schreiben bereitet die größte Intensivstation der Schweiz ihre Mitarbeiter jetzt auf eine Ausnahmesituation vor: auf eine Patienten-Triage. Darüber berichtete zunächst der Regionalsender „Tele Zürich“, das Krankenhaus bestätigte das Schreiben am Freitag gegenüber der Zeitung „Blick“. Triage bedeutet, dass Ärzte bei knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen.

„Mit dem Schreiben wollen wir sicherstellen, dass alle entsprechend auf diese außergewöhnliche Situation vorbereitet sind“, sagte Reto Schüpbach, Leiter des Instituts für Intensivmedizin, gegenüber der Zeitung. Seinen Angaben zufolge hatte es ein solches Schreiben bereits im vergangenen Jahr gegeben, als das Universitätsklinikum ebenfalls in die Nähe einer Überlastung der Kapazitäten gekommen war. „Eine Triage wäre ein absoluter Ausnahmezustand und es wurden bewusst bereits klare Richtlinien und Vorgänge definiert, die dann zur Anwendung kämen“, sagte Schüpbach gegenüber „Blick“.

Triage sei „ein realistisches Szenario“

Eine Patienten-Triage sei aufgrund der unvermindert hohen Infektionszahlen „ein realistisches Szenario“, so Schüpbach weiter. Ob und wann es so weit komme, könne er aber nicht beurteilen, zitiert „Blick“ den Arzt. Das würden die kommenden Wochen zeigen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der „Tagesanzeiger“ aus Zürich berichtet, dass von 64 Betten auf der Intensivstation des Unispitals inzwischen wieder 25 bis 30 Prozent mit Covid-Patienten belegt seien. „Wir haben keinen Platz mehr. Es ist momentan ganz schwierig, wieder Notfalleintritte zu versorgen“, zitierte die Zeitung den Intensivmediziner Peter Steiger.

In Deutschland hatten im vergangenen Dezember Äußerungen eines Mediziners aus Zittau in Sachsen für große Aufmerksamkeit gesorgt. Demnach war damals am Klinikum Oberlausitzer Bergland schon mehrfach triagiert worden, weil nicht genügend Beatmungsbetten zur Verfügung standen, wurde der Arzt zitiert.

Das Wort Triage stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt „die Auswahl“ oder „die Sortierung“. Ärzte müssen in Ernstfällen also darüber entschieden: Welcher Patient erhält das einzig verfügbare Beatmungsgerät? Oder: Sollte die Beatmung eines Patienten gestoppt werden, um ein anderes Menschenleben zu retten?

RND/seb