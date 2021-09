Schaustellerverband: „Lieber eine späte Absage als gar keine Chance auf Weihnachtsmarkt“

Der Duft von Punsch und frisch gebrannten Mandeln aus bunt dekorierten Hütten gehört für viele Menschen unweigerlich zur Winterzeit dazu. Nach den Absagen des letzten Jahres äußern sich die ersten Städte inzwischen vorsichtig optimistisch zu den laufenden Planungen. Dass die Märkte erst einmal nicht so aussehen werden wie vor Corona, ist dabei Konsens. Die Hygienemaßnahmen werden sich weiterhin nach den aktuellen Verordnungen richten. Laut dem Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, seien die Landesregierungen allerdings geneigt, Weihnachtsmärkte 2021 zu ermöglichen.

So solle zum Beispiel in Frankfurt der Platz zwischen den Ständen ausgedehnt werden, um mehr Abstand zwischen Besuchern zu schaffen. Man rechne auf den Weihnachts­märkten außerdem mit wesentlich weniger Gästen als in den Vorjahren. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt sei bei Touristen sehr beliebt. Durch die geltenden Reise­beschränkungen werden 2021 voraussichtlich viele von ihnen wegfallen. Ein genaues Hygiene­konzept soll laut der Frankfurter Tourismus + Congress GmbH in den nächsten Wochen vorgelegt werden.

Dortmund plant mit einer stichprobenartigen Kontrolle der 3-G-Regeln. Wer hier geimpft, genesen oder getestet ist, kann sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf den Weihnachts­markt­besuch freuen. Auch in Köln sei die Stichproben­regelung vorgesehen. Hier plane man den deutschlandweit besucherreichsten Weihnachts­markt „am Dom“ vorerst ganz regulär.

Absage wäre „finanzielle Katastrophe“

In anderen Städten geht man vorsichtiger an die Planung ran: Bisher gebe es in Leipzig zum Beispiel noch keine festen Verträge mit Standbetreibern. Das Leipziger Marktamt warte mit der Entscheidung noch bis Ende September. „Eine weitere Absage der Weihnachtsmärkte wäre für Schausteller eine finanzielle Katastrophe“, so Schaustellverbandspräsident Ritter gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er appelliert an die Städte, die Märkte vorerst zu planen: „Wir Schausteller sind spontane Leute. Lieber eine späte Absage als gar keine Chance auf Weihnachtsmärkte“.

Auch für die Stadt Lübeck ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob in dieser Saison ein Markt stattfinden wird. Noch, so die Pressesprecherin der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH Doris Schütz zu den LN, sei es zu früh für verlässliche Aussagen im Hinblick auf die Planung. Vorstellbar wäre ein Markt nur unter Einhaltung verschiedener Hygienekonzepte. Dazu zähle zum Beispiel die Einzäunung bestimmter Flächen, um Besucherzahlen zu regulieren.

120 Stände in Hannover zugelassen

„Ganz klar stattfinden“ solle hingegen der ‚Striezelmarkt‘ in Dresden laut der Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Wie die Maßnahmen konkret ausgestaltet werden, richte sich aber auch hier nach dem aktuellen Infektionsgeschehen. Klepsch hoffe, dass sich mehr Menschen für eine Impfung entscheiden, um die Planungssicherheit zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Regeln plant auch Hannover zunächst den Altstadt-Weihnachtsmarkt. Im Rathaus sehe man den Planungen bislang zuversichtlich entgegen. Mit bisher 120 zugelassenen Ständen hat sich der hannoversche Weihnachtsmarkt nur unwesentlich verkleinert im Vergleich zu 2019, wie die „HAZ“ berichtet. Laut dem Stadtsprecher Dennis Dix erwägt die Stadt jedoch, die Hütten auf einen weiteren Raum auszudehnen, um Besucherströme zu entzerren. Insgesamt zeigt sich auch Albert Ritter optimistisch: „Es gibt Impfungen, Tests und Hygienekonzepte. Wir sind in diesem Jahr wesentlich weiter als im letzten“.

RND/esc/dpa