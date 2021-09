Männerfreie Zone im Freibad: Influencerin startet Aktion gegen Belästigung

Vielen ihrer mehr als 333.000 Followerinnen und Follower bei Instagram ist Madeleine Alizadeh als „dariadaria“ bekannt. Die Unternehmerin und Influencerin setzt sich seit Jahren auf ihrem Social-Media-Kanal für Themen wie Nachhaltigkeit, Feminismus oder Mentale Gesundheit ein und tritt auch klar gegen Hass im Netz ein. Nun hat die Österreicherin eine Initiative gegen Belästigung ins Leben gerufen – mit Erfolg. Dennoch sieht sie sich mit jeder Menge Hasskommentaren und Bedrohungen konfrontiert.

Freibäder sind für viele Frauen kein sicherer Ort

„Ein Ort, der für weiblich gelesene Personen sicher ist. Wie wäre das? Gerade im Sommer sind viele Plätze, allen voran Freibäder, Orte, die für viele weiblich gelesene Personen nicht sicher sind“: Mit diesem Aufruf startete die Unternehmerin die Aktion gegen Belästigung. Denn Freibäder seien für viele Frauen ein Ort, an dem sexuelle Übergriffe stattfinden. Kurz: ein Ort, an dem sie sich nicht sicher fühlten. Der Begriff „weiblich gelesene Personen“ schließt Frauen mit ein sowie alle anderen Menschen, die von außen betrachtet als weiblich gedeutet werden können oder wollen.

„Bei der Wiener Stadtregierung wurde die Idee leider nicht angenommen“, schreibt Alizadeh in ihrem Beitrag weiter. Jedoch erklärte sich das Thermalbad im österreichischen Bad Vöslau bereit, einen Bereich abzusprerren, an dem am 3. September neben cis-Frauen auch lesbische, intersexuelle, nicht-binäre und transgender Personen Zutritt hatten.

Die Aktion der Österreicherin wurde in den sozialen Netzwerken von vielen Accounts geteilt, zahlreiche Medien berichteten über die Initiative, die auf die Sicherheit von weiblich gelesenen Personen aufmerksam machen soll. Mit steigender Aufmerksamkeit für die Aktion musste sich die Influencerin jedoch auch mit Kritik und Hasskommentaren konfrontiert sehen. In einem weiteren Instagram-Post fasste Alizadeh die Situation zusammen: „Ich komme gar nicht mehr nach mit dem Löschen von Kommentaren, Blockieren von Personen, die der Meinung sind, es bräuchte keine Aktion, die auf die Probleme von FLINT (Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre und Trans Personen) in Freibädern aufmerksam macht.“

Allem Hass, dem die Influencerin im Netz ausgesetzt ist, zum Trotz – ans Aufhören denkt „dariadaria“ nicht. Vielmehr will sie ihre Reichweite weiter dafür einsetzen, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass in Sachen Gleichberechtigung und Sicherheit für Frauen noch jede Menge zu tun ist, wie sie selbst sagt: „Diese Geschichten sind keine Einzelfälle, sie sind Teil der Struktur, in der wir leben. Ich selbst kann unzählige Geschichten erzählen, seit ich denken kann, gibt es diese Berichte, die keine Anekdoten, sondern Lebensrealität vieler Menschen sind. Und wenn jene, die von der Lebensrealität nicht betroffen sind, diese Erfahrungen bagatellisieren, klein reden und sich in keinster Weise solidarisch zeigen - dann wird sich nie was ändern.“

RND/liz