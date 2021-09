Schauspielerin Jane Birkin erleidet Schlaganfall

Paris. Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (74, „Tod auf dem Nil“) hat nach einem Schlaganfall ihre Termine für den Rest des Jahres abgesagt. Birkin gehe es gut, aber sie müsse sich erholen, teilte ihr Agent der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Dienstag mit. Demnach hatte sie in der vergangenen Woche einen leichten Schlaganfall erlitten. Birkin hatte unter anderem Ende September Konzerte in der Pariser Philharmonie singen sollen.

Die gebürtige Londonerin lebt in ihrer Wahlheimat Frankreich. Seit Jahrzehnten interpretiert sie die Songs des verstorbenen Musikers und Songwriters Serge Gainsbourg, mit dem sie verheiratet war.

RND/dpa