Kalenderblatt 2021: 9. September – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Donnerstag, den 9. September 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Donnerstag, 9. September 2021

36. Kalenderwoche, noch 113 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Jungfrau Namenstag: Otmar

Historie: Was ist am 9. September passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 9. September statt?

2006 - Die Raumfähre “Atlantis” nimmt vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida Kurs auf die Internationale Raumstation (ISS). Der Spaceshuttle bringt zwei zusammen mehr als 70 Meter lange Sonnensegel zur Raumstation.

2006 - Papst Benedikt XVI. trifft zu einem sechstägigen Besuch in Bayern ein. Er stellt seine Reise unter das Motto “Wer glaubt ist nie allein”.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eröffnet mit einem Rundgang offiziell das vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind entworfene Jüdische Museum in Berlin.

1991 - Die zentralasiatische Republik Tadschikistan erklärt ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

1976 - Die erste Folge der Zeichentrickserie “Biene Maja” wird im deutschen Fernsehen gesendet.

1971 - Die erste Sendung des politischen Fernsehmagazins “Kennzeichen D” wird im ZDF ausgestrahlt.

1961 - Die US-Marine stellt die “USS Long Beach” in Dienst. Der Kreuzer ist der weltweit erste mit atomarem Antrieb.

1951 - Die Armee der Volksrepublik China marschiert in die tibetische Hauptstadt Lhasa ein.

1409 - Papst Alexander V. erteilt die Genehmigung zur Errichtung der Universität Leipzig.

Prominente Geburtstage am 9. September

Wer wurde am 9. September geboren?

1966 - Adam Sandler (55), amerikanischer Schauspieler (“Big Daddy”, “50 erste Dates”, “Die Wutprobe”, “Punch- Drunk Love”)

1966 - David Bennent (55), Schweizer Schauspieler, als Zwölfjähriger Debüt in der Rolle des Oskar Matzerath in “Die Blechtrommel” (1978), “Die Pfeiler der Macht” (TV)

1966 - Georg Hackl (55), deutscher Rennrodler, dreimaliger Rodel-Olympiasieger im Einsitzer 1992,1994 und 1998

1958 - Georgette Dee (63), deutscher Sänger, Diseuse (Bühnenprogramm: “Ach Du - Mein Ach!”)

1941 - Otis Redding, amerikanischer Soulsänger (“Sittin’ on the Dock of the Bay”), gest. 1967

Prominente Todestage am 9. September

Wer ist am 9. September gestorben?

1981 - Jacques Lacan, französischer Psychoanalytiker und Psychiater, geb. 1901

1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, französischer Maler und Grafiker (“Im Moulin Rouge”), geb. 1864

RND/dpa