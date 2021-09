„Haus des Geldes“-Graffito taucht in Leipzig auf – Abbildungen auch in anderen Städten

Ein kühler Blick nach rechts, blondes langes Haar und ein roter Mantel auf einem grünen Hintergrund: Über eine gesamte Hausfassade im Leipziger Stadtteil Plagwitz wurde das Abbild einer Frau gesprayt, „Lissabon“ steht darunter in weißer Schrift. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, steckt hinter diesem überdimensionalen Graffito der Streamingdienst Netflix.

Die Hauswand nutzt Netflix demnach schon seit einiger Zeit als Werbefläche, um Eigenproduktionen anzupreisen. Nachdem dort schon die erfolgreiche Serie „Stranger Things“ abgebildet worden sei, sei die „Lissabon“-Frau nun Verweis auf die ursprünglich spanische Produktion „Haus des Geldes“ (Originaltitel: „La Casa de Papel“), die gerade in eine neue Staffel gegangen ist.

Schnitzeljagd in Deutschland

Bei der jungen Generation trifft diese offensive Werbestrategie offenbar einen Nerv. Die „LVZ“ berichtet von Jugendlichen, die zielstrebig zu dem überdimensionalen Bild gehen, Selfies machen und für Bilder posieren. Leipzig sei dabei nicht die einzige Stadt, in der Graffitikunst zu „Haus des Geldes“ zu finden sei. Passend zum Start der neuen Staffel Anfang September hat Netflix die Werbung für die Serie als eine Art Schnitzeljagd durch Deutschland initiiert. Je ein Hauptcharakter wird in einer anderen Großstadt Deutschlands beworben. Auf dem Instagram-Account des Medienkonzerns heißt es dazu: „Finde die Gang in Deutschland.“ Graffiti gibt’s demnach neben Leipzig auch in Hamburg, Kiel, Hannover, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Bonn.

„Haus des Geldes“-Bemalung nur von kurzer Dauer

Die „Lissabon“ Werbung in Leipzig wird allerdings eine kurzlebige Aktion sein und nicht ewig an der Hauswand angepriesen. Wie die „LVZ“ berichtet, waren auch andere Netflix-Bemalungen an der Wand nicht lange zu sehen, und die Werbeaktionen endeten nach kurzer Zeit wieder.

